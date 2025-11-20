Si hay algo que caracteriza por completo a Japón es su gigantesco poder e innovadores avances tecnológicos. En este aspecto, el gigante asiático se caracteriza por tener una de las redes de ferrocarriles de alta velocidad más extensas y próximamente se inaugurará un tren considerado como “el más rápido del mundo”.

¿Cómo será el tren más rápido del mundo?

Japón cuenta con una importante tradición ferroviaria y si bien los modelos Shinkansen fueron considerados como lo más potentes de toda su especie, próximamente serán superados por los nuevos Maglev. Estos trenes de alta velocidad serán de levitación magnética, lo que aumentará considerablemente la fuerza que tengan.

Nada supera a los japoneses: el tren más rápido del mundo que va a 600 km/h y es el honor de un país Fuente: Archivo

Desarrollados por la Compañía del Ferrocarril del Japón Central y el Instituto de Investigación Técnica del Ferrocarril, los trenes magnéticos Maglev han evolucionado considerablemente hasta establecerse en la actualidad como los de mayor velocidad.

Esto, por su parte, se debe a que adquieren una suspensión electrodinámica que le permite a las formaciones suspenderse levemente, evitando así la fricción con las vías y ganar mayor velocidad.

En el año 2015, uno de los trenes Maglev de Japón superó los 600 kilómetros por hora durante la fase de pruebas y rompió todos los récords ferroviarios a nivel mundial, superando inclusive al Maglev Shangai de orígen chino, que llegó a 450 km/h.

Cuándo se inaugurará el tren de alta velocidad Maglev de Japón

Con el fin de completar la traza entre Tokio y Osaka, el SC Maglev será utilizado para reemplazar al actual y tradicional Shinkansen, lo que permitirá achicar los tiempos de viaje e incrementar el número de pasajeros, ya que tendrá capacidad para trasladar a 1000 personas.

Sin embargo, el proyecto que se aprobó en el año 2009 para completar el primer tramo entre Tokio y Nagoya que estaba estipulado para 2027, se postergó y no entrará en vigencia hasta por lo menos en 2037.

Asimismo, el tren ya tiene un prototipo apto para pasajeros y si bien aún no circula de manera oficial, se encuentra disponible para que el público pueda asistir a las pruebas del SC Maglev Parkway de Nagoya o el Maglev Exhibition en el Center de la Prefectura de Yamanashi, cerca de la ciudad de Otsuki.

Los trenes Maglev de alta velocidad llegarán a Estados Unidos

La conectividad que aportan los trenes de alta velocidad generan un importante beneficio para las grandes ciudades y Estados Unidos se encuentra en proceso de incorporar las formaciones Maglev a su traza de ferrocarriles.

Si bien de momento solo se trata de un proyecto a largo plazo, Estados Unidos tiene la intención de realizar una vía apta para los trenes Maglev que conecte Washington con Nueva York en menos de una hora, con formaciones que superen los 480 km/h, lo que cambiaría para siempre los medios de transporte estadounidenses.