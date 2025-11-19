Un nuevo tren de alta velocidad promete revolucionar el transporte ferroviario al alcanzar velocidades de 450 kilómetros por hora. La formación cubrirá la ruta entre Shanghái y Chengdú, superando ampliamente las prestaciones de los trenes más veloces actualmente en operación, que alcanzan los 350 km/h.

El proyecto pertenece a China, donde la estatal China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) desarrolló el CR450, que se convertirá en el tren más rápido del gigante asiático. La nueva tecnología supera al actual CR400 Fuxing y representa un nuevo hito en la infraestructura ferroviaria china, que desde hace décadas apuesta por la alta velocidad como eje estratégico para conectar sus principales centros urbanos.

Con esta tecnología, distancias que antes demandaban jornadas completas de viaje ahora se recorren en pocas horas, transformando la movilidad y la integración económica entre regiones.

Cómo será el imponente tren de alta velocidad de China

La red de trenes de China es una de las más completas de todo el mundo y se encuentra en constante innovación debido a los avances tecnológicos. Ahora, el gigante asiático decidió redoblar la apuesta e ir por todo para tener el tren más rápido.

Elrecorrido actual que conecta Shangai con Chengdú es de 1950 kilómetrosy el viaje dura entre 10 y 13 aproximadamente. Con el nuevo tren CR450, que podrá tener unavelocidad máxima de 450 km/hestá previsto que pueda agilizar aún más los tiempos y que esto, por consiguiente, incremente el número de pasajeros diarios.

Además, la versión mejorada del nuevo tren bala tiene una aceleración promedio que le permite superar los 350 km/h en menos de cinco minutos. Asimismo, fue diseñado específicamente para redistribuir la aerodinámica, lo que le permitirá reducir los niveles de resistencia al aire, lo hace más liviano y reduce el consumo energético.

Tren CR450

Qué características tiene el tren CR450 de China

La innovación tecnológica de China se desafía día a día y aquel proyecto iniciado en 2018 está próximo a concretarse. Luego de haber atravesado las primeras pruebas, el tren CR450, que unirá Shangai con Chengdú, entró en la etapa final antes de estar operativo en su totalidad.

De tal modo, la empresa a cargo de desarrollarlo confirmó que podría estar operativo en los primeros meses del 2026, lo que cambiará por completo la manera en la que se entienden los medios de transporte de pasajeros y los ferrocarriles de larga distancia.

En cuanto a las prestaciones y características que posee, el CR450 contará con estas aptitudes: