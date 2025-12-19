Daniel Colombo, coach ejecutivo, conferencista, escritor y colaborador habitual de El Cronista, murió hoy a los 64 años. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria profesional, Colombo se consolidó como una de las voces más influyentes del coaching, la motivación y el liderazgo en la Argentina y en Iberoamérica, con impacto tanto en el ámbito corporativo como en los medios de comunicación.

Colombo desarrolló una carrera multifacética que combinó consultoría estratégica, formación ejecutiva, producción de contenidos y divulgación masiva. Se desempeñó como facilitador de procesos de cambio, máster coach y mentor especializado en coaching ejecutivo, organizacional y neurocoaching, con una extensa labor como entrenador de CEOs, equipos directivos y profesionales de distintos sectores.

Fue cofundador de la plataforma internacional NecesitoCoaching.com y obtuvo reconocimiento regional al ser distinguido como LinkedIn Top Voices América Latina, entre más de 95 millones de usuarios de la red profesional.

Como speaker y keynote internacional brindó más de 600 conferencias en 18 países. Su trabajo se centró en ejes como liderazgo, motivación, crecimiento de negocios, comunicación, productividad, desarrollo de carrera, oratoria y trabajo en equipo, con formatos de alto impacto orientados a resultados concretos.

En el plano empresarial, creó, dirigió y expandió cuatro compañías, además de desempeñarse durante una década como Marketing Manager en la industria del entretenimiento en habla hispana. A lo largo de su carrera asesoró a más de 2.600 clientes, entre empresas grandes, medianas y pequeñas, figuras públicas y organizaciones públicas y privadas.

Colombo también tuvo una extensa trayectoria como consultor en comunicación estratégica y gestión gubernamental, con trabajos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y República Dominicana. Integró la Asociación Argentina de Marketing y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, donde ocupó la vicepresidencia y presidió la Comisión de Consultoras entre 2007 y 2009.

Como autor publicó 34 libros en formato papel, digital y audiolibro, varios de ellos traducidos al portugués. Entre sus obras más difundidas se encontraron Sea su propio jefe de prensa, Historias que hacen bien, Preparados… listos… out, Innovación Emocional y Oratoria para todos. Además, desarrolló modelos propios como “Innovación Emocional” y programas integrales de bienestar y felicidad laboral.

Su actividad en medios fue otro de los pilares de su carrera. Condujo programas de radio, creó proyectos de contenidos multiplataforma y mantuvo durante años newsletters especializados que alcanzaron decenas de miles de suscriptores en todo el mundo. En televisión, el ciclo “Coaching con DC” llegó a millones de personas a través de pantallas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el periodismo gráfico y digital, publicó columnas semanales en más de 20 medios de alcance global. En El Cronista, donde fue colaborador habitual, -su última columna la publicó hace pocos días, el 15 de diciembre- abordó temas vinculados con liderazgo, gestión, desarrollo profesional, bienestar laboral y transformación personal, con un enfoque aplicado al mundo de los negocios y la economía real.

A lo largo de su trayectoria, Colombo combinó el rigor profesional con una fuerte vocación pedagógica y divulgadora. “Me siento agradecido de haber impactado a más de un millón de personas con mi labor”, señaló en distintas oportunidades al sintetizar el sentido de su trabajo.

Con su muerte, el mundo del coaching, la comunicación y la formación ejecutiva perdió a una figura de referencia regional, cuya influencia se reflejó tanto en empresas y organizaciones como en miles de lectores, oyentes y participantes de sus conferencias y programas.

Sus restos serán velados este viernes 19 de diciembre, de 9 a 11, en la sala velatoria ubicada en Av. Forest 906, esquina Rosetti, en la Ciudad de Buenos Aires.