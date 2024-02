Este 14 de febrero es Miércoles de Ceniza, la festividad que da origen a la Pascua. La Iglesia Católica plantea este tiempo como un espacio de reflexión y sacrificios donde se invita a no comer ciertos alimentos, pero también la Biblia invita a darle un sentido a ese esfuerzo.



La tradición católica narra que hay 40 días donde los cristianos ofrecen una preparación para la fiesta más importante de esta religión. Sin embargo, los principales ritos tienen que ver con la oración y el compartir esas actividades con los demás para que esos actos no sean una práctica egoísta.

Miércoles de Ceniza: uno por uno los alimentos que están prohibidos en la Cuaresma y por qué

Para empezar, la cuaresma son los 40 días previos a la Pascua donde los católicos se preparan para esta fiesta con ciertos sacrificios como la limosna, el ayuno y la oración. Por eso, hay ciertos alimentos que se restringen como parte del esfuerzo, pero la Biblia invita a compartir eso que dejamos de lado con las personas que más lo necesitan.

"Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará", reza el Evangelio en la lectura del Miércoles de Ceniza. Esta metáfora simboliza la importancia de que el gesto sea sincero y no interesado.

La lista completa de alimentos que se recomienda no ingerir durante la Cuaresma incluye en su mayoría a las carnes rojas.

Alimentos que se pueden comer Alimentos prohibidos Pollo Carne de vaca Pescado Carne de pato y ganso Mariscos Carne de cerdo, cordero y ciervo Pavo Carne de alce y reno Verduras Carne de cabra Frutas Carne de jabalí

¿Qué es la Cuaresma y qué significa?

Este período incluye a los 40 días previos antes de la Pascua y culmina el Jueves Santo. Se trata de un tiempo de preparación para la festividad católica más importante: el Domingo de Resurrección con la Pasión y Muerte de Jesús.

Este tiempo simboliza el momento en que Cristo se retiró al desierto a ayunar y orar donde padeció las 3 tentaciones del Diablo. También se figuran los cuarenta años que el Pueblo de Israel estuvo en el desierto escapando de Egipto.

La Cuaresma simboliza los 40 días de retiro de Jesús al desierto para ayunar y orar.

Las principales actividades de la Cuaresma son las siguientes:

Orar

Ayunar

Penitencia

Caridad

Misericordia

Limosna

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma como tiempo de preparación para la Pascua.

¿Qué días es obligatorio el ayuno en la Cuaresma?

La prohibición para comer carnes rojas rige durante dos fechas en particular:

Todos los viernes de Cuaresma (en particular el Viernes Santo )

de Cuaresma (en particular el ) El Miércoles de Ceniza

El Evangelio del Miércoles de Ceniza: Mateo 6, 1-6 y 16-18

Jesús dijo a sus discípulos:

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.