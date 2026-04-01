Pascuas tiene diferentes asociaciones: algunos se enfocan en lo religioso, otros en los huevos de chocolate y otros en un fin de semana largo. Pero en realidad, Pascuas tiene un significado mucho más profundo: habla de ciclos, de finales y de comienzos. De dejar algo atrás para que algo nuevo pueda empezar. Y aunque no solemos pensarlo de esta manera, eso mismo pasa en los negocios todo el tiempo. Muchas empresas no desaparecen porque el mercado las destruya. Desaparecen porque intentan sostener modelos que ya no funcionan. Insisten con productos que ya no se venden, con estructuras que ya no son eficientes o con formas de trabajar que pertenecen a otra época. El mundo cambia, la tecnología cambia, los clientes cambian, pero la empresa sigue siendo la misma. En los negocios, muchas veces el problema no es la falta de oportunidades, sino la dificultad para soltar. A algunas personas les cuesta cerrar una unidad de negocio, cambiar una marca, modificar un modelo o dejar de hacer algo que hicieron durante años. Sienten que si cambian están perdiendo todo el esfuerzo invertido. Pero en realidad, muchas veces lo que está en riesgo no es el pasado, sino el futuro. Hay negocios que dejan de crecer porque quienes lo lideran siguen tomando decisiones con la lógica de cuando empezó. Quieren resultados nuevos con decisiones viejas. Quieren crecer, pero trabajan igual. Quieren vender más, pero ofrecen lo mismo. Quieren posicionarse, pero no cambian su comunicación ni su propuesta. Y eso no funciona. Las empresas que sobreviven durante décadas no son las que hacen siempre lo mismo, sino las que se reinventan. Las que se animan a cambiar antes de que sea demasiado tarde. Las que entienden que a veces hay que dejar morir una parte del negocio para que el negocio pueda seguir viviendo. Eso puede ser un producto, un servicio, un modelo de ventas, una estructura interna, un canal de distribución o incluso el público al que se le vende. Muchas empresas crecen cuando dejan de intentar hacer todo y empiezan a enfocarse en lo que realmente funciona. Un error que cometen muchos negocios es intentar salvar todo. Mantener todos los productos, todos los servicios, todas las estructuras y todas las formas de trabajar. Y en ese intento de sostener todo, no tienen energía, dinero ni foco para hacer algo nuevo. A veces la estrategia más inteligente no es agregar algo, sino sacar algo. No se trata de insistir sobre lo que no funciona, sino cambiar. Renovarse es evolucionar. Es usar la experiencia, la marca, la estructura o el conocimiento acumulado, pero aplicarlo de una manera nueva. Es entender que el negocio no es lo que uno vende hoy, sino la capacidad de generar valor en el tiempo. Tal vez la enseñanza más interesante que se puede tomar de Pascuas, llevada al mundo empresarial, es esta: para que algo nuevo pueda nacer, algo viejo tiene que terminar. No es simple, y muchas veces es incómodo, porque crecer siempre implica cambiar, y cambiar siempre implica soltar algo que nos era conocido. En el camino emprendedor hay muchas versiones nuestras que quedan atrás. La persona que quería hacer todo sola se convierte en la que arma equipo. La que tenía miedo de cobrar caro pasa a entender su valor. La que quería caerle bien a todos aprende a tomar decisiones incómodas. La persona que improvisaba se transforma en la que planifica. Cada etapa de crecimiento del negocio exige una nueva versión de nosotros. Y sin lugar a dudas, detrás de cada negocio que se expande, hay una persona que ya no es la misma que cuando empezó. Por eso Pascuas puede ser una buena metáfora para el mundo empresarial, por la idea de animarse a la resurrección del propio negocio. Porque todos los negocios que crecen tienen algo en común: su fundador cambió. Pensó distinto, se animó a cosas que antes no se animaba, tomó decisiones que antes evitaba y se convirtió en alguien capaz de sostener el negocio que quería tener.