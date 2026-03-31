El León XIV portará la cruz en su primer Vía Crucis de Viernes Santo en el Coliseo de Roma, en un gesto que marca un cambio relevante en la celebración de la Semana Santa dentro de la Iglesia Católica. Según información difundida desde el Vaticano, el pontífice asumirá personalmente este rol en una de las ceremonias más simbólicas del calendario litúrgico. La decisión introduce un giro respecto a la práctica reciente y refuerza el carácter tradicional del rito. El evento se enmarca en su primera Semana Santa como líder de la Iglesia, tras haber sido elegido en mayo de 2025, en un contexto internacional atravesado por tensiones en Oriente Medio y el Golfo Pérsico. El papa León XIV portará la cruz en el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, una ceremonia que recrea el camino de Jesús hacia la crucifixión. Este gesto concentra la atención en la figura del pontífice dentro de la liturgia. La decisión refuerza el simbolismo del rito en uno de los escenarios más representativos del cristianismo. El Coliseo es considerado un lugar emblemático por su asociación con la persecución de los primeros cristianos, lo que potencia el significado de la ceremonia y su impacto dentro de la tradición católica. El gesto de León XIV introduce una diferencia respecto a su antecesor, Francisco, en la forma de celebrar algunos momentos clave de la Semana Santa. El pontífice no será el autor de los textos que acompañarán la ceremonia. Según trascendió, encargó su redacción a un referente religioso con experiencia en Tierra Santa. “El propio pontífice [...] ha encargado al padre Francesco Patton [...] la elaboración de los textos que serán leídos a lo largo del viacrucis”, detallaron fuentes oficiales. Francesco Patton, antiguo custodio de Tierra Santa, fue el elegido para redactar las meditaciones que guiarán cada estación del recorrido, inspirado en el camino de Jesús hacia la muerte en la cruz. La Semana Santa del papa León XIV comenzó con la misa del Domingo de Ramos y continuará con una agenda cargada de celebraciones litúrgicas clave en el Vaticano. “Este Jueves Santo presidirá la misa del crisma por la mañana y por la tarde la que conmemora la Última Cena”, en la basílica de Basílica de San Juan de Letrán, retomando ese escenario para esta ceremonia. El Viernes Santo asistirá a la celebración de la Pasión del Señor y por la noche encabezará el Vía Crucis en el Coliseo. Luego, la Semana Santa continuará con la Vigilia Pascual y culminará con la misa de Pascua y la bendición “Urbi et Orbi”.