El laurel y el bicarbonato de sodio son dos elementos comunes en cualquier cocina argentina. Pero en los últimos meses, esta dupla ganó popularidad por un uso distinto: la limpieza del hogar.
La mezcla sirve para quitar olores, mantener muebles frescos y perfumar ambientes sin aerosol ni fragancias sintéticas.
Lo interesante es que combina las propiedades absorbentes del bicarbonato con el aroma del laurel, una hoja que también aporta compuestos que ayudan a frenar bacterias y hongos. Por eso, muchos hogares ya la adoptan como reemplazo económico y natural de los productos tradicionales.
¿Por qué funciona esta mezcla?
El bicarbonato actúa como un desodorizante que neutraliza olores fuertes. No cubre los aromas: los elimina. Además, limpia sin rayar y remueve grasa con facilidad.
El laurel, por su parte, libera un perfume herbal que dura más que otros aromatizantes naturales. Aporta aceites esenciales que ayudan a mantener la zona fresca y más limpia, y su aroma también se usa en métodos caseros para espantar insectos.
La combinación de ambos crea un polvo multiuso, fácil de preparar y apto para diferentes sectores de la casa.
¿Para qué sirve la mezcla de laurel y bicarbonato?
Quitar malos olores
La mezcla funciona muy bien en heladeras, alacenas, cestos de basura o cualquier espacio que junta humedad. Basta con dejar un recipiente abierto con una pequeña cantidad.
Limpiar superficies
Sirve como polvo limpiador para mesadas, piletas, anafes y azulejos. Remueve manchas y restos de grasa sin dañar las superficies.
Mantener armarios y cajones frescos
Un saquito de tela con la mezcla evita olores en la ropa y ayuda a mantener los muebles secos y aireados.
Perfumar y aromatizar ambientes
También puede aromatizar habitaciones, baños o pasillos. El perfume se activa más si se coloca cerca de estufas o zonas cálidas.
¿Cómo preparar la mezcla en casa?
El procedimiento es sencillo y requiere pocos materiales:
- Secá entre cinco y seis hojas de laurel para evitar humedad.
- Triturá las hojas hasta obtener pedacitos chicos o polvo.
- Mezclá el laurel con dos cucharaditas de bicarbonato en un bowl.
- Guardá la mezcla en un frasco con tapa para mantenerla seca.
El resultado se conserva por semanas si permanece lejos de la humedad.
¿Cómo usarla según cada necesidad?
- Como desodorizante: colocá una cucharada en un saquito de tela dentro de heladeras, alacenas o tachos de basura. Renovalo cada 20 días.
- Como limpiador: espolvoreá sobre la superficie, frotá con un paño húmedo y enjuagá para retirar restos.
- Como aromatizador: dejá la mezcla en un recipiente abierto y ubicá cerca de entradas de aire o zonas cálidas del hogar.
Otros beneficios del laurel que pocos conocen
Además de su aroma particular, el laurel es una planta asociada a usos tradicionales:
- Mejora digestiones pesadas, ya que sus aceites esenciales ayudan a reducir gases y acidez.
- Aporta compuestos antioxidantes como taninos y flavonoides, que refuerzan defensas.
- Alivia congestión, ya que en infusiones o vapores puede ayudar a despejar las vías respiratorias.
Un hábito simple que gana lugar en los hogares
El interés por soluciones caseras llevó a que cada vez más personas reemplacen productos industriales por combinaciones naturales como esta. La mezcla de laurel y bicarbonato ofrece una opción económica, segura y efectiva para mantener la casa limpia sin químicos fuertes.