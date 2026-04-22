Lidl ha vuelto a apostar en España por pequeños electrodomésticos prácticos y económicos para la cocina diaria. En este caso, lanzó un cocedor de arroz de 400 W que promete una cocción uniforme y sin que el arroz se pegue, una de las principales dificultades al prepararlo en cacerola. Con un diseño compacto, fácil de usar y un precio accesible, este producto se posiciona como una solución ideal para quienes buscan ahorrar tiempo y evitar errores en la cocina. Además, permite preparar todo tipo de arroz y sumar otras recetas gracias a su función de cocción al vapor. El cocedor de arroz Silvercrest de 400 W está diseñado para preparar arroz de forma automática y sin supervisión. Solo hay que añadir el arroz y el agua en el recipiente, encender el aparato y dejar que el sistema haga el resto. Una vez finalizada la cocción, activa automáticamente la función de mantenimiento del calor, manteniendo el arroz en su punto hasta el momento de servir. Cuenta con un recipiente de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad, lo que evita que los granos se peguen o se quemen. Además, incluye un accesorio para cocinar al vapor verduras, pescado u otros alimentos de manera simultánea. El cocedor de arroz de 400 W de Lidl tiene un precio de 17,99 euros, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado dentro de su categoría. Se puede comprar tanto en tiendas físicas como en la tienda online de Lidl, permitiendo elegir el método de compra que mejor se adapte a cada usuario. Por su relación precio-calidad y sus funciones automáticas, es una alternativa ideal para quienes quieren dejar atrás las cacerolas y simplificar la preparación del arroz en casa.