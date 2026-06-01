La Ciudad de Buenos Aires avanza con una nueva obra hidráulica que promete transformar la respuesta ante las lluvias intensas en el oeste porteño. Se trata del Ramal Argerich, un túnel subterráneo de casi cinco kilómetros que permitirá acelerar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la Capital Federal.

El proyecto forma parte del Plan Hidráulico de la Ciudad y apunta a mejorar el funcionamiento de la red de drenaje en tres barrios que históricamente se vieron afectados por tormentas de gran intensidad, Monte Castro, Villa Santa Rita y Villa del Parque.

Cómo es la obra que se construye bajo tierra

La intervención contempla la construcción de un conducto pluvial de gran escala que trabajará en conjunto con otros ramales ya existentes para optimizar la evacuación del agua de lluvia.

Según informó el Gobierno porteño, la nueva infraestructura sumará cerca de cinco kilómetros de extensión y permitirá aumentar la capacidad de drenaje en una amplia zona del oeste de la Ciudad.

La obra se ejecuta mediante una tecnología conocida como “pipe jacking”, un sistema que posibilita avanzar bajo tierra sin necesidad de realizar excavaciones continuas sobre la superficie.

Qué es el sistema “pipe jacking”

A diferencia de los métodos tradicionales, esta técnica utiliza una tunelera que perfora el suelo desde pozos estratégicamente ubicados.

Mientras avanza, la maquinaria instala los conductos que formarán el túnel definitivo. Una vez completada la estructura, se realizan tareas de hormigonado para dejar habilitado el sistema por donde circulará el agua durante las tormentas.

Se trata de un túnel subterráneo de casi cinco kilómetros que permitirá acelerar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la Capital Federal.

El principal beneficio de este procedimiento es que reduce significativamente las afectaciones en la vía pública y permite ejecutar obras de gran magnitud con menor impacto sobre el tránsito y la actividad cotidiana de los vecinos.

El objetivo: reducir inundaciones en la Ciudad

Las autoridades porteñas explicaron que el Ramal Argerich tendrá un papel clave dentro de la red hidráulica existente y permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a precipitaciones intensas.

La Ciudad cuenta actualmente con una extensa infraestructura subterránea destinada a canalizar el agua de lluvia hacia el Río de la Plata y el Riachuelo. En ese marco, el nuevo túnel se integrará al sistema ya construido para reforzar el drenaje en sectores críticos.

Desde 2007, el Plan Hidráulico incorporó decenas de kilómetros de conductos y túneles con el objetivo de disminuir los riesgos asociados a inundaciones urbanas.

Qué barrios se verán beneficiados

Una vez finalizada, la obra impactará principalmente en:

Monte Castro.

Villa Santa Rita.

Villa del Parque.

El nuevo ramal permitirá evacuar mayores volúmenes de agua en menos tiempo y contribuirá a minimizar anegamientos durante episodios de lluvias fuertes.

Con casi cinco kilómetros de extensión, la obra se perfila como una de las intervenciones hidráulicas más importantes que actualmente se ejecutan en la Ciudad de Buenos Aires.