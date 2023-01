Máximo Thomsen rompió el silencio en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Jamás pensé matar a alguien"

En la onceava audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen rompió el pacto de silencio y detalló lo sucedido el día del homicidio en Villa Gesell. "Quiero pedir disculpas, porque jamás en la vida se me hubiera ocurrido matar a alguien" , declaró el rugbier imputado e impactó en los Tribunales de Dolores.

Luego de los testimonios de los Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, comenzaron a brindar su declaración los familiares de los ocho rugbiers acusados del asesinato. Fue en este momento, donde Máximo Thomsen, el más complicado en la causa, se quebró en llanto y pidió declarar.

Mientras su madre, Rosalía Zárate, describía a su hijo, el acusado rompió el pacto de silencio y narró lo sucedido dentro y fuera del boliche. No obstante, se negó a responder las preguntas de la fiscalía.

"Quiero pedir disculpas, porque jamás en la vida se me hubiera ocurrido matar a alguien", abrió su declaración Máximo Thomsen. Anteriormente, la madre de Blas Cinelli había anticipado: "No quiero ni pensar lo que sienten los padres del chico fallecido, pero nosotros también sufrimos mucho". (Su testimonio provocó que Graciela Sosa abandone la sala).

"Estábamos medios mamados, fuimos a comprar las entradas a Le Brique. Fuimos a la previa, llevamos más alcohol y después tipo 4 fuimos al boliche", narró el imputado, sobre los momentos previos al ataque.

En esta línea, contó lo sucedido dentro del establecimiento: "Me acuerdo de que en una ocasión yo digo 'por favor, basta de empujar' y siento que alguien me responde 'estamos todo en la misma'. Cuando termino de decir eso, me empuja alguien, me doy vuelta y era un amigo, que tenía un chichón".



Máximo Thomsen habló de la golpiza a Fernando Báez Sosa



Luego, el imputado comenzó a detallar los minutos previos al crimen de Fernando Báez Sosa, tras ser sacados por los patovicas del boliche Le Brique. " Veo que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda de gente desconocida . Salgo corriendo detrás de él y digo 'se van a pelear'. Y me pegan una piña en la cara", se justificó.



"Me pegan una patada, me pegan una piña y yo reaccioné pegando una, dos o tres patadas, pero jamás pensé matar a alguien. Me metí porque vi que era uno contra muchos", declaró Thomsen, a pesar de que el detalle del hecho no coincide con lo afirmado por los demás testigos.



El acusado del homicidio de Fernando Báez Sosa apuntó: "Para mi había sido una pelea, fue un abrir y cerrar de ojos". "Otro de los chicos dice 'creo que terminó mal' y yo dijo 'no, cómo, si fueron unos segundos", argumentó, en la sala de audiencias del Tribunal Oral del Crimen N° 1.



