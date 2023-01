Juan Guarino rompió el silencio y apuntó contra el resto de los rugbiers en el juicio por el crimen de Fernando

Comenzó la última semana de audiencias en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y este lunes 16 de enero, Juan Pedro Guarino, uno de los dos rugbiers sobreseídos en la causa, abrió la ronda de declaraciones.

"Imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer" , lamentó Guarino al narrar los hechos ocurridos el 18 de enero de 2020, que terminaron con la vida del Fernando.



Durante su fuerte testimonio, el joven que estuvo detenido por el crimen aclaró que "no tenía una amistad íntima con todos", en relación a los ocho imputados, y remarcó que tampoco estuvo presente en el momento de la feroz golpiza en Villa Gesell.

"No quiero ver más": Guarino pidió no seguir viendo los videos del ataque a Fernando Báez Sosa



Última semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: todos los detalles



"El enojo lo sigo teniendo, la tristeza, desde ese día hasta hoy" , manifestó Guarino y aseguró haber intentado "cortar todo tipo de relación" con los acusados de homicidio. En este marco, inició su relato de lo sucedido a la entrada y salida del boliche Le Brique.

crimen de Fernando Báez Sosa: Juan Pedro Guarino reveló que ocurrió en el boliche de Villa Gesell



Frente al interrogatorio de Fernando Burlando, el joven de Zárate describió los hechos previos y siguientes al asesinato de Fernando Báez Sosa, que ocurrió el 18 de enero del 2020.

"Nos levantamos tarde. Fuimos a la playa, volvimos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos y nos preparamos. Hable con una compañera de colegio y fuimos a una casa. Ya habíamos comprado las entradas para ir a Le Brique. El boliche estaba muy lleno de gente (sic)", comenzó a Juan Pedro Guarino su narración.

En esta línea, contó la pelea que se originó adentro del establecimiento: "Estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que cerca mío, en la barra, estaba discutiendo Máximo Thomsen y Benicelli con dos o tres chicos. Después me entero de que era, porque le habían tirado un vaso, no sé".

Fue en ese momento, cuando Guarino aseguró que se había desatado "una avalancha de gente". Luego contó que había observado "como sacaban a Máximo Thomsen y a todos del boliche". "Yo pensé ‘me voy a quedar solo' y como nadie me saca, me fui", agregó.

Juan Pedro Guarino habló de la golpiza a Fernando Báez Sosa y complicó a Máximo Thomsen



"Yo me imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer", sostuvo el rugbier que estuvo detenido junto con Alejo Milanesi, antes de ser desestimados del juicio. Según el impactante relato de Guarino, cuando salió del boliche vio a "Luciano Pertossi peleando con otro chico" y, minutos más tarde, escuchó gritos.

En este marco, explicó que no presenció el brutal ataque a Fernando Báez Sosa, pero que le dio "vergüenza y dolor" anticipar lo que se venía. " Veo a Máximo Thomsen contra un chico tirado en el piso . Después me entero quién era, al otro día me entero. Cuando vi eso, no lo pude creer, me enojó muchísimo y me fui", narró.

La autopsia confirmó que la marca de la zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa corresponde a Máximo Thomsen.

Además, cuando fue consultado por Burlando acerca de si "se movía la persona que estaba en el piso", le respondió: "Por lo que llegue a ver, no" .

Durante su declaración, logró identificar a Thomsen, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Ciro Pertossi en el video del ataque. Mientras que también supuso haber registrado a Luciano Pertossi, "por su vestimenta".

Guarino le dio las condolencias a la familia de Fernando Báez Sosa