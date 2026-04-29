La Marina de los Estados Unidos sumó una nueva pieza clave a su poder militar con la incorporación de un submarino nuclear de última generación. Se trata del USS “Idaho” (SSN-799), una unidad diseñada para operar en zonas estratégicas con alta capacidad de sigilo, lo que refuerza la presencia de Estados Unidos en un contexto global de máxima delicadeza. El USS Idaho fue oficialmente incorporado el 25 de abril en la base de Groton, en Connecticut, y se convirtió en el submarino número 26 de la clase Virginia. Esta nueva unidad forma parte de un programa de modernización que apunta a mantener la supremacía naval frente a otras potencias. Además, es el octavo submarino del Bloque IV, una variante que prioriza la disponibilidad operativa. Esto significa que puede realizar más despliegues a lo largo de su vida útil, reduciendo los tiempos de mantenimiento sin perder capacidad. Tras completar sus pruebas iniciales entre 2025 y 2026, el submarino fue asignado al Submarine Squadron 4. Durante ese período, se certificaron sistemas clave como la propulsión, la navegación y su desempeño tanto en superficie como en inmersión. El USS Idaho integra tecnología de última generación orientada a reducir su detectabilidad. Cuenta con sistemas de aislamiento de vibraciones, recubrimientos acústicos y propulsión por chorro de agua, lo que lo hace extremadamente silencioso. En cuanto a su capacidad ofensiva, dispone de 12 sistemas de lanzamiento vertical para misiles de crucero Tomahawk. A esto se suman cuatro tubos lanzatorpedos de 533 mm, que le permiten ejecutar ataques de precisión en distintos escenarios. También incorpora un sistema de sonar avanzado que combina múltiples sensores. Esta tecnología mejora la detección de amenazas y le permite operar como una plataforma de inteligencia dentro de operaciones conjuntas. El desarrollo de la clase Virginia busca reemplazar a submarinos más antiguos y sostener la presencia de Estados Unidos en áreas clave. En ese sentido, el USS Idaho aporta mayor capacidad operativa y brinda la posibilidad de permanecer mucho más tiempo en altamar gracias a la autonomía que posee. Además, la Armada Naval de Estados Unidos ya inauguró el nuevo portaaviones nuclear USS John F. Kennedy (CVN-79), el cual cuenta con 333 metros de eslora y un despliegue de 100.000 toneladas, posicionándolo como uno de los más poderosos de su clase.