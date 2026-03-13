El buque británico RRS Sir David Attenborough cruzó aguas argentinas con destino a las Islas Malvinas portando la bandera del Gobierno inglés. El barco zarpo desde Punta Arenas en Chile con destino final al archipiélago. El buque operado por el British Antartic Survery tiene como principales objetivos la investigación polar y el apoyo logístico en campañas científicas. No se trata de la primera vez que envían el navío por la ruta que conecta al archipiélago con Georgia del Sur y la Antártida. Desde la página Marine Traffic señalaron que el buque hizo escala en Puerto Williams, una ciudad chilena ubicada en la Costa sur del Canal Beagle. El aspecto más crítico de la misión no solo es su proximidad a la costa argentina, sino también el hecho de que la embarcación esté identificada en los sistemas internacionales como Falkland Islands Overseas Territory, cuya existencia para Argentina es desconocida e ilegal. La embarcación demuestra la logística y presencia británica en la región al transitar el océano con la bandera del gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas. Por el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió ninguna declaración al respecto ni se convocó a los representantes diplomáticos involucrados para exigir explicaciones sobre el uso de una bandera ilegal en aguas nacionales. En el pasado, el Gobierno argentino defendió el accionar manifestando que el tránsito por aguas territoriales era bajo la figura de “paso inocente”. “Dado que el paso inocente exige una navegación ininterrumpida, la embarcación no puede ser interceptada ni su tránsito impedido”, detallaron en su momento. El barco está diseñado para realizar investigaciones científicas en el Ártico y la Antártica. La embarcación de 129 metros de eslora tiene una autonomía de 19.000 millas náuticas. “Fue parte de una importante inversión gubernamental en infraestructura polar que mantendrá a Gran Bretaña a la vanguardia de la investigación líder mundial en la Antártida y el Ártico”, explicaron desde British Antarctic Survey sobre el navío que costó 200 millones de libras. Tiene capacidad para alojar hasta 90 tripulantes y personal científico, con un diseño especial que le permite atravesar capas de hielo de hasta un metro de espesor. Además, incorpora tecnología de punta como vehículos marítimos y aéreos no tripulados para que los especialistas puedan desplegar y operar sistemas de medición.