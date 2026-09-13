Máxima alerta por lluvias con granizo este domingo 13 de septiembre: tormentas con granizo, derrumbe térmico de -1° y nevadas en Córdoba, Catamarca y La Rioja.

El pronóstico del tiempo para el domingo 13 de septiembre anticipa un cambio brusco en las condiciones meteorológicas para las provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja por el ingreso de una fuerte tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada marcada por la llegada de lluvias acompañadas de un derrumbe térmico de hasta -1°. El ingreso de la ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve en diversas localidades que podrían complicar el normal desarrollo de las actividades diarias.

Alerta climática: cómo estará el tiempo en Córdoba, Catamarca y La Rioja

El SMN advirtió que el temporal se instalará durante la madrugada del domingo 13 en las tres provincias. Según los informes oficiales, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:

Córdoba

En el centro del país las lluvias llegarán durante la madrugada. El área metropolitana de Córdoba se verá afectada por precipitaciones y una temperatura que oscilará entre los 4° y 11°.

Las localidades al oeste de la ciudad como Cosquín, Villa Carlos Paz, Mina Clavero y La Cumbrecita se verán envueltas en un sistema de tormentas con baja en las temperaturas hasta los -1° con caída de granizo y posibles nevadas.

Máxima alerta por lluvias con granizo este domingo 13 de septiembre: tormentas con granizo, derrumbe térmico de -1° y nevadas en Córdoba, Catamarca y La Rioja. EFE

Catamarca

En San Fernando del Valle las condiciones señalan lluvias a lo largo de toda la mañana con vientos sentido sur y mínimas de 3°.

En las zonas de Belén y Tinogasta se esperan condiciones aún más extremas con caída de granizo y precipitaciones, por lo que se recomienda tener precaución al salir de casa.

La Rioja

El pronóstico para La Rioja señala un domingo 13 de septiembre con precipitaciones desde la madrugada hasta la tarde. La mínima se ubicará en 4° con posible caída de granizo a lo largo de la jornada.

Dónde rige la alerta por granizo en Argentina para el domingo 13

La alerta climática por el derrumbe térmico con posible caída de granizo rige para las siguientes localidades: