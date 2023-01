"Mátenlo al negro de...", la violenta arenga de Ayrton Viollaz en la golpiza de los rugbiers a Fernando Báez Sosa

En la tercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los amigos de la víctima declararon sobre el brutal ataque que sufrieron en la salida de un boliche de Villa Gessel. Durante la jornada, contaron la violenta arenga de Ayrton Viollaz, antes de que el grupo de rugbiers iniciara "la emboscada", y conmocionaron la sala: "Mátenlo al negro de..."



A tres años del terrible asesinato del joven de 18 años, inició el proceso legal para determinar la condena de los ocho imputados y si los mismos recibirán prisión perpetua. Hasta el momento, han brindado su testimonio Silvino y Graciela, padre y madre de Fernando, su suegro Alejandro, el remero falsamente acusado, Pablo Ventura, y una decena de amigos de la víctima.

A pesar de que la defensa, a cargo de Hugo Tomei, exija juzgar cada chico por separado, ellos están acusados de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". En el caso de Ayrton Viollaz, aunque no pertenece a los cinco que rodearon a Fernando, la fiscalía entiende que participó directamente de la agresión y lo golpeó, en reiteradas ocasiones.

A las pruebas recolectadas también se le sumó el testimonio de Franco Cervera, Luciano Bonamaison y Santiago Corbo, amigos de Fernando, que identificaron al chico como uno de los responsables de arengar a sus amigos Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21) y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Franco Cervera (22) y Luciano Bonamaison (22) brindaron su testimonio en el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores. Allí, ambos coincidieron en que Viollaz fue el encargado de comenzar a alentar a sus amigos para que golpeen a Fernando Báez Sosa.

"Recuerdo que había una persona con flequillo que no paraba de gritar, arengaba, pegándole a cualquiera que se acercara a él, a Fernando, a los que íbamos para ese lado. Era Ayrton Viollaz", declaró Cervera, a lo que Bonamaison agregó el grito que él había escuchado de su parte: "Vamos, vamos, maténlo al negro de mierda".

Además, Luciano narró lo sucedido en la puerta del boliche "Le Brique", desde el momento que se reencuentran con Fernando: "Le preguntamos qué había pasado y cuando nos estaba contando, hubo una especie de emboscada. Nos rodearon a todos. Yo vi a siete, ocho. Vi cuando Máximo Thomsen le pega una patada a Fernando con odio, brutalidad y con intención de matarlo".

Este miércoles, 4 de enero, también brindó su testimonio Pablo Ventura, el remero que fue acusado por los rugbiers como el autor del crimen. "Yo estaba ahí porque alguien me había inculpado, eso me dijeron. Por qué alguien me nombro, nunca supe quién fue. Después de lo que ocurrió no pude salir tranquilo a la calle, la gente me reconocía", lamentó el joven de 24 años.



Además, con respecto a los imputados, contó: "En Zárate, los vi pelear en grupo varias veces en salidas de boliches. Siempre, en grupo de personas. Tres, cuatro, cinco, cinco contra uno, o dos personas... Siempre eran mayoría".

También fue testigo su padre, José María Ventura, quien narró la injusta situación que atravesó su hijo cuando fue detenido durante cuatro días. "Para mí son asesinos. Hicieron un acto de cobardía total. Nombrar a un inocente, querer involucrarlo... Y cuando digo a todos, digo a todos, a diez, no a ocho, porque los que están libres (Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi) estaban cuando nombraron a mi hijo y son unos cobardes", sentenció.