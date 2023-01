Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando cruzó a la defensa de los rugbiers por pedir la nulidad, "fue una ejecución"

En el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores, comenzó el juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa contra los ocho rugbiers imputados de haberlo asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. Durante la primera audiencia, la defensa pidió la nulidad del juicio y tuvo un fuerte cruce con el abogado de la víctima, Fernando Burlando.



"Fue una ejecución, los autores no pensaron en detenerse hasta verlo sin vida", remarcó Burlando en su presentación, donde afirmó que los imputados "tomaron la decisión de matar". En este marco, enfatizó: "los acusados hicieron un cerco humano para actuar sobre seguro y lograr que su presa no reciba ayuda".

Por otra parte, hizo hincapié en una de las frases pronunciadas por Maximo Thomsen, acusado de dar la patada mortal a la víctima: "A este me lo voy a llevar de trofeo". "Se llevaron de trofeo una vida, un joven casi de su misma edad", agregó el abogado de la familia de Báez Sosa.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: fuerte cruce entre la acusación y la defensa

Al comienzo de su defensa, el abogado Hugo Tomei exigió la nulidad del juicio, porque "no existió debido proceso legal" contra los ocho acusados por irregularidades en la imputación.

La defensa cuestionó que se trató a los 10 acusados como a uno y sostuvo: "Si estos chicos hubiesen sido sentados con una defensora que hubiese hecho su trabajo, estoy seguro de que declaraban". En este marco, Burlando lo cruzó durante la primera audiencia por pedir que la investigación vuelva al Ministerio Público Fiscal.

Fue la jueza María Claudia Castro quien intervino y pidió que no charlen entre ellos durante el juicio. Mientras que desde la fiscalía aseguraron que "el planteo de nulidad ya había sido rechazado" y que fueron los rugbiers los que decidieron acogerse en el derecho a no declarar, por lo que no hubo perjuicio contra los acusados.

