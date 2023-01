"¿De qué se ríen, hijos de...?": así Fernando Burlando cruzó a los rugbiers en pleno juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Desde que inició el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ninguno de los ocho acusados del homicidio brindó testimonio, ni se quitó el barbijo para mostrar su rostro a pesar del pedido del abogado. Sin embargo, a las estrategias para confundir a los fiscales se les sumó las burlas y los chistes durante la tercera audiencia en Tribunales. "¿De qué se ríen, hijos de put...?", arremetió Fernando Burlando, el abogado de la víctima.



A tres años del terrible asesinato del joven de 18 años, comenzó el proceso legal para determinar el grado de culpabilidad de los ocho rugbiers imputados. Todos ellos con la posibilidad de recibir condena de prisión perpetua, tras ser acusados de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Durante las primeras tres sesiones, declararon Graciela y Silvino (madre y padre de Fernando), su suegro Alejandro y una decena de amigos que estuvieron con él en Villa Gesell, la noche que lo mataron a golpes y patadas. Sin embargo, los acusados no midieron su comportamiento en la sala de Tribunales.

En el Tribunal Oral del Crimen N° 1 de Dolores, brindó su testimonio Pablo Ventura: el joven fue acusado por los imputados como el autor del crimen, a pesar de que no tenía relación ni vínculo con los ocho rugbiers. Esto lo llevo a pasar 4 días preso, aunque ni siquiera se encontraba en el momento del hecho.

Luego del cuarto intermedio, una periodista le mencionó a Burlando que "los imputados interactuaron mucho entre ellos y se rieron incluso cuando nombraron a Pablo Ventura como testigo". A lo que él respondió enfurecido: "Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto, ¿De qué se ríen, hijos de...?", vociferó.

En este sentido remarcó que "no se pueden reír de nada", aunque se trate de una cuestión que no esté relacionada con el juicio. "Esto es un templo, es la sala de audiencias, y donde están los papás de Fernando. Si hicieron eso son unos reverendos hijos de..., realmente", sentenció.

El joven de 24 años se encontraba en su casa en Zárate cuando fue detenido por la policía y trasladado a Campana. "Me dijeron que como tenía que ir a Gesell por un asesinato me esposaban. Cuando llegué, yo preguntaba por qué estaba ahí. Yo no estaba enterado", explicó en Pablo Ventura, en la audiencia.

"Me dijeron que era imputado como principal culpable de lo que había sucedido, después estuve cuatro días incomunicado", continuó narrando. "Yo estaba ahí porque alguien me había inculpado, eso me dijeron", sostuvo en su declaración, sobre cómo había llegado a aparecer su nombre entre los homicidas.

En este sentido, explicó que el expediente no dice quién lo nombró, aunque en chats con un amigo estima que fue Lucas Pertossi. "Porque alguien me nombró, nunca supe quién fue. Después de lo que ocurrió no pude salir tranquilo a la calle. La gente me reconocía. Perdí la privacidad", lamentó Ventura.

Previamente, había aclarado que con los acusados nunca tuvo "ningún tipo de trato, solo de vista, nunca una relación de amistad con ninguno". "Con uno nos mirábamos mal, con Lucas Pertossi, solo eso", explicó y luego agregó: "En Zárate, los vi pelear en grupo varias veces en salidas de boliches. Siempre, en grupo de personas. Tres, cuatro, cinco, cinco contra uno, o dos personas... Siempre eran mayoría", declaró.