Emprender es el sueño de muchos jóvenes que ven los negocios como una salida profesional al priorizar la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Este es el caso de Marco Bermúdez, un joven español de 14 años que ya cuenta con experiencia en tres proyectos empresariales. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo a la diversión, él se enfoca en generar nuevas soluciones para problemas reales.

El joven de 14 años que ya generó 10.000 euros

Durante una entrevista para Antena 3, el joven compartió sus comienzos en el ámbito empresarial y la realidad que pocos comunican detrás de la creación de una empresa.

Marco inició su incursión en el ámbito empresarial a la edad de ocho años mientras cursaba sus estudios en Genius School, una institución dedicada a fomentar vocaciones emprendedoras desde una edad temprana. Aquí, Bermúdez desarrolló su primer proyecto: diseñar un robot humanoide.

A pesar de que no logró los resultados esperados, se transformó en una valiosa experiencia de aprendizaje. “A los 8 años comprendí lo que significa el fracaso“, sostiene. Sin embargo, en lugar de desalentarse, continuó avanzando con nuevos desafíos y las circunstancias comenzaron a favorecerlo.

Marco Bermúdez, empresario español de 14 años: “A los 8 años conocí el fracaso, pero he ganado más de 10.000 euros con mis proyectos” (foto: archivo).

A l acorta edad de 10 años, realizó una inversión en su primera impresora 3D y con ella ejecutó su primera iniciativa rentable: “ThreeDimensional”, empresa dedicada a la producción de objetos como llaveros y letreros, utilizando impresión 3D con materiales de origen vegetal. Mediante el emprendimiento, Marco generó ingresos de entre 7.000 y 10.000 euros.

“Muchos consideran que no realizo actividades propias de un niño, pero sí las llevo a cabo. He aprendido a combinarlas con el ser emprendedor”, expresa Bermúdez. “En mis momentos de ocio es cuando me dedico a trabajar”, detalla.

Una postura distinta a lo común

Marco Bermúdez se encuentra en el tercer curso de la ESO y manifiesta que “en clase me aburro como se aburre todo el mundo“. Según su perspectiva, esto ocurre debido a que “la educación en la actualidad no está adaptada a las necesidades que se requieren”, ya que debería ser más práctica y menos teórica.

El joven opina, por ejemplo, que “deberían comenzar a enseñarme Inteligencia Artificial que, al fin y al cabo, no representa el futuro, sino que es el presente. La falta de enseñanza en este ámbito indica que está desfasada para lo que se debe requerir“.

Por otro lado, sus padres le sugieren que estudie una carrera, algo con lo que está conforme. “ Tengo la intención de cursar una carrera y la mantendré. No tengo claro cuál, pero debo prepararme por si esto no resulta favorable. Al final, se trata de educarse en otros ámbitos ”, manifestó.

El consejo de Marco Bermúdez para emprender con éxito

Adicionalmente a su primer éxito y sus previos intentos, el joven está llevando a cabo una cuarta iniciativa: “Smart Bridge”, un software de ingeniería civil que optimiza el diseño de puentes mediante el uso de inteligencia artificial. Para su avance, requiere financiación y ha expresado de forma directa que está en busca de 250.000 euros para materializar esta idea.

En noviembre de 2024, en una entrevista para el medio El Comercio, Bermúdez explicó por qué decidió emprender y mencionó una frase de Steve Jobs que lo inspira diariamente: “Estamos aquí para darle un mordisco al Universo. Si no, ¿para qué otra cosa podríamos estar aquí?”.