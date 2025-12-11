Mandá CV ya: definen cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina Fuente: Shutterstock

En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde miles de argentinos eligen trabajar de manera remota o independiente para compañías del exterior, acceder a un empleo formal en una empresa global se convirtió en una oportunidad valiosa.

Esto no sólo implica mejores salarios y estabilidad, sino también la posibilidad de crecer profesionalmente sin necesidad de emigrar. Por tal motivo, conocer qué empresas lideran el ranking internacional de mejores lugares para trabajar se volvió un dato estratégico para quienes buscan dar un salto en su carrera.

¿Qué posiciona a una empresa entre las mejores?

El escenario del mercado laboral fue analizado por Great Place to Work (GPTW), la consultora internacional más relevante en cultura organizacional, que elaboró su ranking con la opinión de más de 9 millones de empleados en 120 países.

Entre las diez compañías mejor valoradas del mundo, cuatro operan en Argentina, lo que abre un abanico real de oportunidades para los talentos locales.

¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina?

Según el informe elaborado por Grace Place to Work, las mejores empresas para trabajar en un entorno que permita tener confianza y estabilidad quedó de la siguiente manera:

Hilton: reconocida por su cultura de hospitalidad, el trato humano y las oportunidades de crecimiento global. Opera en más de 140 países, incluida Argentina, y se destaca por promover el bienestar y el desarrollo profesional. DHL Express: multinacional líder en logística, valorada por su ambiente laboral, estructura sólida y políticas que impulsan la formación y el crecimiento interno. Su presencia global facilita opciones laborales para talentos argentinos. Cisco: gigante tecnológico especializado en redes y telecomunicaciones. Es admirada por su cultura de innovación, inclusión, respeto y ambientes de trabajo colaborativos. Accenture: empresa global de consultoría y servicios profesionales. Se destaca por su clima laboral, sus políticas de diversidad e inclusión y sus amplios programas de capacitación. Marriott International: una de las compañías hoteleras más grandes del mundo, con presencia en más de 130 países. Promueve el bienestar, el aprendizaje continuo y el crecimiento interno a través de programas de formación mundial. AbbVie: farmacéutica y biotecnológica estadounidense enfocada en la innovación médica. Ofrece entornos colaborativos, grandes oportunidades de desarrollo y políticas para equilibrar vida laboral y personal. Teleperformance (TP): empresa global de outsourcing y servicios compartidos, destacada por su cultura inclusiva, foco en el bienestar emocional y posibilidades de carrera con movilidad internacional. Stryker: líder mundial en equipamiento y tecnología médica. Promueve la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo, y brinda opciones de crecimiento en áreas técnicas y de innovación. Salesforce: empresa tecnológica creadora del CRM líder global. Se distingue por su cultura innovadora, compromiso con la diversidad, impacto social y programas de formación continua. MetLife: multinacional de servicios financieros y seguros, reconocida por su cultura de bienestar integral, flexibilidad laboral y fuerte orientación al desarrollo profesional.

¿Cómo postularse y enviar el CV en estas empresas?

Hilton: para aplicar hay que ingresar al portal global Hilton Careers , crear un perfil y completar el formulario online. Desde ahí se pueden filtrar vacantes por país, área o modalidad.

DHL Express: las postulaciones se realizan desde su sitio oficial de DHL Jobs . Permite buscar empleos por región, país o tipo de puesto, y también ver oportunidades remotas. El CV se sube directamente a la página y se completa un perfil interno.

Cisco: la empresa canaliza todas las búsquedas mediante su plataforma Cisco Careers . Para postularse hay que registrarse, armar el perfil y cargar el CV.

Marriott International: cuenta con un portal de empleos global donde se pueden filtrar posiciones por región, marca hotelera, modalidad o tipo de trabajo. Para aplicar se debe crear un perfil y cargar los datos de postulación directamente online.

AbbVie: las búsquedas figuran en su sitio oficial de Careers , donde se publican roles científicos, administrativos, corporativos y globales. La postulación se realiza subiendo CV al sistema y completando un perfil. También incluye programas para talentos jóvenes.

Teleperformance (TP): tiene un portal global de empleo con opciones para Latinoamérica y vacantes full remote. Para postularte, hay que entrar a TP Careers , elegir la región y completar la aplicación desde la plataforma interna.

Stryker: el ingreso es a través de su portal global de Stryker Careers . Las búsquedas pueden filtrarse por país, especialidad técnica o modalidad de trabajo. Se requiere cargar el CV y completar cuestionarios internos durante la postulación.

Salesforce: dispone de un portal de empleos muy amplio llamado Salesforce Careers , además de programas especiales para perfiles juniors. Para aplicar, se crea un perfil, se adjunta el CV y se seleccionan las búsquedas deseadas.

MetLife: cuenta con un portal de empleo global donde se publican oportunidades locales e internacionales. Para postularse hay que completar un perfil y subir el CV dentro del sistema.

¿Qué analiza Grace Place to Work?

El listado “World’s Best Workplaces 2025” evalúa factores clave que determinan si un entorno laboral es realmente positivo. Entre ellos se destacan la confianza en los líderes, el respeto entre equipos, el sentido de pertenencia, la inclusión, la transparencia interna y las posibilidades de desarrollo profesional.

En el plano local, para los profesionales argentinos, esto significa acceder a organizaciones con estándares laborales de primer nivel, tanto en modalidad remota como presencial.