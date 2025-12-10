La compañía Zynap, especializada en ciberseguridad preventiva, anunció el cierre de una ronda de financiación Seed-2 por valor de 6,1 millones de euros, liderada por los inversores actuales Kibo Ventures y Kfund. Con esta operación, el capital total captado por la empresa asciende a 12 millones de euros y ayudará a impulsar su expansión en Argentina y otros países de Latinoamérica.

La nueva ronda llega en un momento en el que Zynap acelera su plan de internacionalización con un foco claro en América Latina. La compañía ha comenzado a operar activamente en la región y lo hace de la mano de tres partners de referencia en el sector: Biwares, Núcleo Rojo e Insside, con los que desplegará su propuesta de ciberseguridad preventiva en grandes organizaciones y proveedores de servicios gestionados de seguridad.

“La presencia de Zynap en Argentina se desarrolla a través de un ecosistema de partners y MSSPs de confianza, con los que venimos trabajando desde hace varios meses. Este modelo nos ha permitido avanzar de forma muy eficiente en el mercado local, apoyándonos en socios que conocen en profundidad las necesidades de las organizaciones argentinas y que ya han impulsado oportunidades avanzadas con clientes de referencia”, detalló a El Cronista Vicente M. Martín, Field CTO de Zynap.

Y agregó: “Con la nueva ronda de inversión, nuestro objetivo es consolidar este enfoque indirecto, reforzando capacidades técnicas y comerciales junto a estos partners, y acompañando de manera más cercana a los clientes que ya están dando los primeros pasos con nuestra plataforma. Creemos firmemente que este modelo colaborativo es la forma más efectiva de acelerar la adopción de una estrategia de seguridad preventiva en la región y garantizar un crecimiento sostenible en el país”.

Según detalló la empresa, el objetivo de Zynap es consolidar su presencia en el mercado latinoamericano y ampliar progresivamente su actividad en países como Chile, Argentina, Colombia y Perú, apoyándose en el conocimiento y la capilaridad local de sus socios.

“De cara a 2026, nuestra proyección para Argentina es de un crecimiento importante y sostenido. Consideramos al país un mercado clave dentro de nuestra estrategia regional, tanto por la madurez de su ecosistema de ciberseguridad como por la demanda creciente de soluciones que integren inteligencia, automatización y orquestación avanzada”, explicó Vicente M. Martín.

El ejecutivo de Zynap señaló que en la Argentina operan a través de dos partners estratégicos: Biwares (biwares.com) e Insside (insside.net). “Ambos cuentan con una trayectoria sólida en ciberseguridad y gestión de riesgos, y están siendo fundamentales para nuestro crecimiento en el país”, afirmó.

Una región bajo amenaza

La urgencia de esta expansión cobra aún más sentido si se considera la realidad regional: según el informe 2025 del Cost of a Data Breach Report, América Latina sufre un costo promedio de 3,81 millones de dólares por cada violación de datos. Esta cifra, aunque muestra una ligera baja respecto al año anterior, sigue siendo elevada frente al promedio global, y refleja el impacto económico real del cibercrimen para empresas, instituciones y organizaciones en la región. En ese contexto, contar con plataformas de seguridad preventiva, con inteligencia artificial y automatización, no es un lujo, sino una necesidad prioritaria para mitigar riesgos, contener daños y mantener continuidad operativa.

Asimismo, el más reciente informe global sobre ciberseguridad del WEF advierte que el panorama de amenazas se vuelve progresivamente más complejo: el crecimiento de tecnologías emergentes, la interdependencia en cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas y el aumento en sofisticación de los ataques potencian los riesgos para gobiernos, empresas y economías nacionales.

Para mercados como Argentina, con alta exposición digital, infraestructura pública y privada heterogénea, y crecientes necesidades de protección de datos sensibles, la propuesta de Zynap ofrece una solución alineada con los estándares internacionales: orquestación de seguridad, inteligencia de amenazas actualizable, automatización de respuestas, y enfoque preventivo en lugar de reactivo.

La compañía enmarca este movimiento en un contexto en el que los equipos de ciberseguridad operan bajo una presión creciente: los ataques se multiplican, las tácticas evolucionan con rapidez y el uso de inteligencia artificial para automatizar campañas maliciosas es cada vez más frecuente. Al mismo tiempo, el volumen de alertas aumenta, mientras los recursos especializados son limitados y los tiempos de respuesta siguen siendo críticos.

Soluciones con inteligencia artificial

Para abordar este escenario, Zynap ha desarrollado una plataforma de ciberseguridad preventiva basada en una arquitectura de agentes, inteligencia artificial y flujos de automatización. Su finalidad es ayudar a las organizaciones a anticipar ataques, reducir la exposición y responder con mayor rapidez y precisión, apoyándose en inteligencia de amenazas correlacionada y actualizable, que sirve de base para activar, guiar y validar las acciones de defensa.

La financiación se destinará a la siguiente fase de la hoja de ruta de producto, que incluye avances en análisis automatizado, modelos de amenazas impulsados por IA y herramientas orientadas a las operaciones diarias de seguridad. El capital también permitirá reforzar los equipos y acompañar la expansión internacional de la compañía, con especial atención a América Latina, además de Estados Unidos y Europa, de cara a una futura Serie A prevista para 2026.

“En la era de la inteligencia artificial, ya no basta con ser el más rápido. La ciberseguridad puramente reactiva debe dar paso a un modelo más preventivo, capaz de anticiparse a los ataques. Por eso hemos creado Zynap”, señaló Daniel Solis, CEO y cofundador de la compañía. Y añadió: “La entrada en América Latina de la mano de partners como Biwares, Núcleo Rojo e Insside es un paso clave en nuestra estrategia internacional. Agradecemos la confianza continuada de nuestros inversores, que nos permite acelerar nuestra hoja de ruta y abrir nuevos mercados”.