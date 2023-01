Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: Luciano Pertossi rompió el pacto de silencio de los rugbiers y pidió declarar

Se lleva adelante la novena audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, donde cuatro peritos de la Policía Federal Argentina identifican a cada uno de los acusados en los videos del hecho. Sin embargo, durante su testimonio, uno de los rugbiers rompió "el pacto de silencio" que acordaron hace tres años. ¿Qué dijo Luciano Pertossi?

Durante su declaración, los oficiales Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Pisoli y Andrés Bruzzese identificaron a siete de los rugbiers en el registro fílmico de la noche fatal: Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Juan Pedro Milanesi, Tomás Colazzo y Luciano Pertossi.

7 de los rugbiers fueron identificados en los videos



EN VIVO: Luciano Pertossi rompió el silencio y pidió declarar en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa



Sin embargo, este último se "indignó" por lo presentado en la sala de audiencias e impactó a todos los presentes al pedir la palabra. Los acusados del homicidio agravado por alevosía no brindaron ningún testimonio desde el 18 de enero de 2020.

Mientras los oficiales identificaban a cada uno de los acusados en las cámaras de vigilancia privada y pública, Luciano Pertossi se levantó del asiento y arremetió contra los testigos: "Yo no estaba ahí".

Todo surgió cuando la querella pidió mostrar un video del momento en el que golpean a Tomás D'Alessandro, amigo de Fernando Báez Sosa. Detrás del auto, se ve pasar a una silueta negra y los testigos lo identificaron como Luciano Pertossi (hasta el momento, no había sido mencionado en las filmaciones del ataque).

Tras levantar la mano y pedir declarar, su abogado Hugo Tomei le dio el pie y el acusado se sentó en el banquillo: "Quiero hacer una aclaración, yo no estoy ahí como están diciendo".

Enseguida, los fiscales comenzaron un interrogatorio para que amplie la información, pero el acusado se negó. "No se esfuercen en hacer ninguna pregunta, porque no voy a responder", enfatizó y retomó su lugar, tras haber interrumpido la audiencia.

¿Qué dijo Fernando Burlando, sobre la declaración de Luciano Pertossi?



"No me vas a sacar nada. No te voy a decir nada, me dijo", reveló Fernando Burlando, el abogado de la familia de la víctima, tras finalizar la primera parte de la audiencia. "Lo peor que podía haber hecho es lo que hizo. Predispone mal a todos. No sé qué quiso hacer, no entendemos", sentenció, en diálogo con Clarín.