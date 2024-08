Los peligros de bañarse muchas veces: la investigación científica que reveló cuántas veces a la semana hay que bañarse

Una investigación científica revela los peligros de bañarse muchas veces y cuenta cuántas veces a la semana es ideal hacerlo para cuidar nuestra salud.

Una investigación de la Universidad de Harvard comandada por el científico Robert H. Shmerling, proporciona datos sorprendentes que desafían las prácticas habituales sobre la cantidad de veces que estamos en la ducha durante la semana.

¿Cuáles son los peligros de bañarse muchas veces?

La investigación reveló que bañarse diariamente puede tener efectos negativos en la piel. Aunque el agua fría puede parecer una opción más segura, el problema no solo radica en la temperatura, sino en la frecuencia de las duchas. Entre los peligros más comunes se encuentran:

Deshidratación de la piel: la pérdida de aceites naturales causa sequedad y agrietamiento.





la pérdida de aceites naturales causa sequedad y agrietamiento. Mayor riesgo de infecciones: la piel agrietada facilita la entrada de bacterias y alérgenos, aumentando el riesgo de infecciones cutáneas y reacciones alérgicas.

Bañarse diariamente puede deshidratar la piel al eliminar sus aceites naturales. (Foto: Shutterstock)

Alteración del equilibrio microbiano: los jabones antibacterianos eliminan tanto las bacterias dañinas como las beneficiosas, alterando el equilibrio natural de la piel y potencialmente contribuyendo a la resistencia a los antibióticos.





los jabones antibacterianos eliminan tanto las bacterias dañinas como las beneficiosas, alterando el equilibrio natural de la piel y potencialmente contribuyendo a la resistencia a los antibióticos. Impacto en el sistema inmunológico: exponerse a micropartículas ambientales es vital para desarrollar anticuerpos protectores. Por eso, los dermatólogos y pediatras recomiendan evitar el baño diario en niños para no debilitar su sistema inmunológico.

¿Cuántas veces por semana hay que bañarse?

La doctora Elaine Larson, de la Columbia School of Nursing and School of Public Health, argumenta que bañarse todos los días es más una cuestión de preferencia estética que de necesidad médica.

Por su parte, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que, en general, una ducha diaria es adecuada, pero recomienda que los niños se bañen con menos frecuencia. La American Academy of Dermatology Association (ADD) sugiere que los menores de edad se bañen aproximadamente dos veces por semana.

Los expertos sostienen que bañarse todos los días es más una cuestión estética que de necesidad sanitaria.(Foto: Freepik)

En cuanto a la duración y temperatura, los expertos coinciden en que las duchas deben ser breves, de unos tres minutos, y con agua tibia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja limitar la ducha a menos de cinco minutos para no superar el consumo medio diario de agua, que es de 95 litros. En promedio, una ducha de cinco minutos utiliza unos 50 litros, mientras que un baño completo puede consumir hasta 200 litros.