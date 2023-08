Los estremecedores detalles detrás del crimen del argentino asesinado de una puñalada en Mallorca

Un joven argentino de 29 años falleció luego de ser apuñalado en el pecho, en la isla de Mallorca, España. En las últimas horas, los vecinos de la zona dieron a conocer los estremecedores detalles detrás del crimen y la relación que mantenía con su presunto homicida.

El sábado por la madrugada, Fernando Agustín Ruiz salió a la calle ensangrentado y con una herida de arma blanca en el pecho. Apenas pudo caminar unos metros, cuando se desplomó inconsciente y minutos más tarde murió sobre la vereda.

La ambulancia y la Guardia Civil intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero no lograron salvar al joven oriundo de Villa Ballester, quien habría sido asesinado por su compañero de piso.



Un argentino fue apuñalado en Mallorca: qué pasó y cuál era su relación con el sospechoso



El hecho ocurrió al rededor de las 2:28 en una vivienda ubicada sobre la calle Francia, del municipio Andratx (Mallorca). Minutos antes, la víctima habría tenido una fuerte discusión con Estuardo J.M, un guatemalteco de 44 años.

Según detallaron fuente al Diario de Mallorca, Ruiz compartía bebidas alcohólicas con su compañero de departamento, cuando comenzaron una discusión en un estado de ebriedad.

En este marco, Estuardo habría tomado un cuchillo de la cocina y luego apuñaló en el pecho al argentino. Si bien la víctima intento pedir ayuda en la vía pública, no logró sobrevivir.

Un vecino de la zona le aseguró a Infobae que no había una buena relación entre ambos, que "se ve que discutían mucho" y no sabía "por qué vivían juntos" . No obstante, aclaró que desconocía " los detalles de esta pelea puntualmente ".

Además, detalló que Ruiz " se había mudado hace un tiempo e iba haciendo trabajos de camarero ". Mientras que Fernanda, propietaria de un restaurante de carne en la isla, agregó a Clarín: " Lo conozco de vista, pero nunca hablé con él ni sé cuánto tiempo hacía que vivía en S'Arracó ".

El sospechoso se encuentra detenido, acusado bajo el delito de homicidio.

¿Quién era Fernando Ruiz, el argentino apuñalado en Mallorca?



Fernando Ruiz tenía 29 años y es oriundo de Villa Ballester. Según detallan sus redes sociales, el había estudiado Derecho en la UADE, durante 2014 y 2016.

Hace más de una década que su madre, Nancy Girolami, se había mudado a Mallorca junto a sus cuatro hijos. Ella se dedica a ser artista plástica especializada en salud.

En las últimas horas, los familiares y conocidos de la víctima iniciaron una campaña de colaboración para reunir el dinero necesario para cubrir los gastos de sepelio y funeral.