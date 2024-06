Lollapalooza 2025: a qué hora salen y qué descuentos hay para comprar las entradas Early Bird antes que nadie

La organización de Lollapalooza Argentina confirmó que la próxima edición del reconocido festival tendrá lugar en los próximos 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro , Provincia de Buenos Aires. En el comunicado oficial, se informó de una increíble innovación en las entradas y este miércoles comienza la primera preventa.



La décima edición del prestigioso recital tendrá su lugar con shows de artistas internacionales y en las redes sociales, ya especulan con que pueda venir a nuestro país el ex Beatle, Paul McCartney, luego de que se confirmara su gira por Brasil.

Lollapalooza 2025: a qué hora salen y qué descuentos hay para comprar las entradas Early Bird

El festival de música de renombre mundial ofrece, a través de la plataforma de expendio All Access , abonos generales, entradas individuales y las famosas preventas que se dan antes de todas las otras etapas.

Este año la novedad son los Lolla FAM, una instancia de venta para los seguidores más fieles de este show. Se trata un beneficio exclusivo para las personas que fueron a cinco o más ediciones.

Con la incorporación de esta nueva categoría, también se suma el 3 DayPass Plus que cuenta con beneficios exclusivos como ingreso a sectores exclusivos, espacios con sombra, wifi, baños preferenciales, juegos, puestos especiales para comprar comida o bebida y staff dedicado en preferencia a su atención.

Se confirmó la fecha y las entradas para el Lollapalooza 2025 en Argentina.

La venta para los fanáticos que fueron a cinco o más ediciones será este miércoles 5 de junio a partir de las 10 de la mañana. Cada usuario podrá acceder a un código a través del sitio oficial y habrá un método de pago especial que le permitirá sacar hasta 2 abonos.

¿Cuánto cuestan y cuáles son los descuentos en las entradas para el Lollapalooza 2025?

Los clientes que tengan la tarjeta American Express del Banco Santander podrán pagar hasta en 6 cuotas interés y podrán acceder a otra preventa exclusiva de entrada Early Bird desde el jueves 6 de junio a las 10 de la mañana por un día o hasta que se agote el stock.



El Lolla Fam para los seguidores fieles es un abono de 3 días disponible en el canal especial y el código diferencial llegará por mail una vez solicitado. El costo es de $ 120.000 cada uno más el 15% que se suele cobrar por el servicio de la plataforma.

El abono Early Bird tendrá el mismo precio y luego se pasará a una venta general conocida como Preventa 1 hasta agotar todas las instancias de comercialización. También hay un descuento del 15% para los clientes de Personal Flow al que se accede a través de los códigos que otorga la app Mi Personal (cupos limitados).