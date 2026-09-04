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Un fuerte fenómeno meteorológico ingresará a las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro durante el viernes 4 de septiembre. Se trata de un sistema de lluvias con granizo y ráfagas de viento por la que alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si bien el pronóstico de lluvias se extiende a las tres provincias, las localidades más afectadas serán aquellas ubicadas cerca de la cordillera. En las zonas se espera un derrumbe térmico de hasta -3° con caída de nieve.

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Cómo estará el clima en Neuquén, Chubut y Río Negro el viernes

Neuquén

El pronóstico señala que en Neuquén las zonas afectadas por las tormentas serán aquellas ubicadas cerca a la Cordillera. Se esperan lluvias con granizo y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La temperatura en Villa La Angostura, Chapelco y San Martín de los Andes oscilará entre los -2° y 6°, mientras que en el área metropolitana no se esperan condiciones adversas.

Llega la tormenta del siglo en septiembre el viernes 4: tormentas con nevadas y granizo en Neuquén, Chubut y Río Negro.
Llega la tormenta del siglo en septiembre el viernes 4: tormentas con nevadas y granizo en Neuquén, Chubut y Río Negro.ChatGPT

Chubut

El informe oficial del SMN detalla el ingreso de nevadas y lluvias a lo largo y ancho de la provincia. La mínima será de -1° y la máxima de 11° con vientos fuertes. La zona de Esquel será la más afectada por las precipitaciones.

Río Negro

En Río Negro las lluvias se harán presentes durante la tarde y noche del viernes. Las zonas de Viedma, San Antonio Oeste y Valcheta serán afectadas por precipitaciones, mientras que la zona cordillerana estará aún más complicada. En Bariloche y El Bolsón las condiciones estarán marcadas por las precipitaciones y el cielo nublado.

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Cómo estará el clima en CABA, según el SMN

En la Ciudad de Buenos Aires el pronóstico anticipa un viernes despejado con mínimas de 7° y máximas de 19°. El fin de semana tendrá una baja en las temperaturas hasta los 2° con vientos que podrían escalar hasta los 50 kilómetros por hora.