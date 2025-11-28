Ni Brasil, ni Argentina: este es el país más hermoso de América Latina y no tiene comparación (Fuente: archivo).

En su reciente edición, la reconocida revista Condé Nast Traveler presentó su listado de los 40 países más bellos del mundo, destacando a México como el destino más hermoso de América Latina y el segundo a nivel mundial, solo superado por Australia.

Este reconocimiento subraya la enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y expresiones culturales que convierten a México en un lugar incomparable en todo el continente.

Estos son los paisajes naturales que debes ver en México

Desde el Caribe hasta el Pacífico, México se presenta como un mosaico de escenarios naturales que evocan la belleza de una postal. Playas paradisíacas, desiertos, selvas, montañas y formaciones geológicas singulares transforman al país en un destino integral para los entusiastas de la naturaleza y la aventura.

Infaltables turísticos de México: qué ciudades debes visitar

El reconocimiento internacional de México trasciende su belleza natural. México combina cultura, historia y gastronomía de una manera que pocos destinos logran igualar. Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida y San Miguel de Allende ofrecen un recorrido a través de siglos de arquitectura colonial, arte indígena y sabores que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Asimismo, el país ha conseguido preservar sus raíces ancestrales mientras se posiciona como una potencia turística moderna. Sus festivales, música, colores y tradiciones cautivan a viajeros de diversas partes del mundo, convirtiendo a México en un destino inigualable que invita a la exploración y el disfrute cultural.

Estos son los países más hermosos del mundo, según Condé Nast Traveler

El listado global de Condé Nast Traveler ha posicionado a Australia en la primera posición, seguido de México y Brasil, que ocupa el tercer lugar. Completa el top 10 Estados Unidos, China, India, Canadá, Indonesia, Francia y Colombia, que también se destaca como una de las joyas naturales más apreciadas del planeta.

Este resultado subraya la creciente relevancia de América Latina en el ámbito del turismo global, donde México se establece como el núcleo del turismo cultural y ecológico en el continente, atrayendo a un número cada vez mayor de visitantes interesados en su rica herencia y biodiversidad.