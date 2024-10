Liam Payne: qué es la matriz del destino, la misteriosa premonición que anticipó su muerte

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció este miércoles a los 31 años tras caer del tercer piso de un hotel ubicado en Palermo, Buenos Aires. Frente a su trágica muerte, surgieron diferentes teorías acerca de cómo y por qué ocurrió.

Los recientes resultados de la autopsia confirmaron que el reconocido compositor británico murió al instante, a causa de un fuerte politraumatismo que le provocó hemorragias internas y externas.



Sin embargo, también salieron a la luz otras versiones que tratarían de explicar los motivos detrás del deceso que conmocionó al mundo entero. Entre ellas, " la matriz del destino ". ¿Qué es y qué anticipó?

La matriz del destino de Liam Payne, una misteriosa premonición de su muerte



A través de las diferentes redes sociales, comenzó a circular una teoría conspirativa sobre el fallecimiento de Liam Payne y los motivos por los que cuales " su muerte ya habría estado escrita".

Se trata de " la matriz del destino ": un mapa que mezcla elementos de la astrología, la numerología y el tarot, basándose en la idea de que cada persona tiene un rumbo predeterminado y marcado desde su nacimiento.

Al confirmarse el fallecimiento del exitoso cantante pop, las fanáticas procedieron a calcular cuál habría sido su destino según la fecha de nacimiento, a partir de la cual se puede obtener información de qué ocurriría cada año.

Lo llamativo fue que cuando accedieron al informe de Liam, a sus 30-31 años le salió el número 13. En el tarot tradicional este número está asociado al "Arcano sin nombre", más conocido como "La Muerte", por lo que coincide con la edad y año de su fallecimiento.

Vale destacar que esta carta no siempre está asociada de forma literal al fallecimiento, sino que en el caso de estar bien aspectado implica cambios trascendentales, la necesidad de dejar atrás viejas estructuras y empezar de nuevo en un proceso de transmutación.

¿Qué significa la Muerte en el Tarot?



La Muerte o el Arcano sin nombre está simbolizado con el 13 en el tarot original, histórico número relacionado con la mala suerte. En la imagen de la carta se puede observar a un esqueleto con una guadaña, indicativo de que algo debe terminar.

De acuerdo al sitio web Lecturas.com, especializo en tarot, " la Muerte en el Tarot significa transformación" . " Es el final de una relación, de un trabajo o de un ingreso. Un punto y aparte muy necesario para poder empezar de nuevo. Algunos expertos apuntan que, en situaciones extremas, puede señalar la muerte o una enfermedad incapacitante" , detalló.

Sin embargo, especifican que no necesariamente implica un fallecimiento y que uno no debería por qué temer si sale en una tirada. Más precisamente, representa un momento de cambio y transformación, en la que es necesario dejar atrás lo que ya no aporta.