Las cinco señales que pueden predecir el Alzheimer con años de antelación

Expertos de la Universidad de Cambridge identificaron cinco señales que pueden predecir enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Mal de Alzheimer, hasta nueve años antes de que sea diagnosticada por un profesional.

Para el estudio, publicado en la revista científica Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, se analizaron los datos de los hábitos de vida de medio millón de voluntarios entre los 40 y 69 años, así como de sus resultados en diferentes tests.

Finalmente, concluyeron que las personas que, con el paso del tiempo, desarrollaron Alzheimer y otras enfermedades similares, previamente también habían obtenido los resultados más bajos en las siguientes cinco categorías:

Resolución de problemas.

Tiempo de reacción.

Recuerdo de listas de números.

Memoria prospectiva (la capacidad de recordar algo a futuro).

Test de emparejamiento de figuras familiares.

"Al mirar el historial de los pacientes, nos resultó evidente que estaban mostrando de forma sutil algún grado de discapacidad cognitiva años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para justificar un diagnóstico positivo", explicó el Dr. Nol Swaddiwudhipong, primer autor del trabajo.

Además, los investigadores encontraron evidencias de que todos aquellos afectados por la enfermedad habían sufrido al menos una caída durante los 12 meses previos a su diagnóstico completo.

"La gente no debería preocuparse sin motivo si, por ejemplo, le cuesta recordar números de teléfono. Incluso los individuos sanos tendrán puntuaciones mejores y peores que los demás. Pero lo que sí es importante es hablar con el doctor si nos damos cuenta que estamos teniendo problemas para recordar en nuestra vida diaria", manifestó Tim Rittman, otro de los doctores que formó parte del trabajo.

"A través de esta investigación se busca hacer una intervención temprana, y mejorar la calidad de vida. De igual forma, este avance permitirá hacer pruebas de terapias experimentales", agregó Rittman sobre los objetivos del estudio.

El Alzheimer en Argentina

A nivel mundial, aproximadamente una de cada 10 personas mayores de 60 años padece una demencia. En Argentina, cuya pirámide poblacional cuenta con mucha gente de edad avanzada, el número de pacientes es elevado, unos 400.000.

La demencia es un cuadro que se caracteriza por una importante pérdida o deterioro de las funciones superiores, en donde memoria y capacidades cognitivas se comprometen seriamente. Ocurre en el adulto mayor y daña su vida laboral, social, familiar y personal.

"El 50-80 % de las demencias depende de la enfermedad de Alzheimer, el 10-15 % es por fallas circulatorias y corresponde a la demencia vascular o multiinfarto, y el resto se reparte en otras formas degenerativas", señala Alejandro Andersson, médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA).

"La enfermedad no hace distinción de clases, raza o grupo étnico, afecta a hombres y mujeres -predominando en estas últimas-, y es más frecuente en mayores de 65 años. En los casos avanzados, se encuentran con una especie de "mirada perdida" y son incapaces de reconocer a las personas más cercanas, incluidos maridos, esposas, hijos y nietos", explica Andersson, quien aclara que no se trata de un problema psicológico.



"Es un problema orgánico, hay una clara base física. Mueren muchas neuronas y circuitos del cerebro, y, con ellas, importante información. Las vivencias archivadas y los recuerdos se pierden y las habilidades se deterioran", detalla.

El diagnóstico de Alzheimer se entiende como un cuadro irreversible. Lo lesionado no vuelve atrás, aunque hay que descartar que el paciente no tenga, por ejemplo, situaciones reversibles como una falta de vitamina B12 o de hormona tiroidea.

"La enfermedad se manifiesta lenta y progresivamente. La actividad previene la enfermedad y mejora los síntomas de los pacientes afectados. Entre las medidas de higiene, es importante tener un sueño reparador y optar por la comida mediterránea", destaca el director del INBA.



En cuanto a tratamientos, resalta la existencia de fármacos que estimulan la disponibilidad de acetilcolina y glutamato en los circuitos de la memoria. El ácido omega 3 facilita la síntesis de membranas neuronales, útil para nuevas prolongaciones y sinapsis neuronales. También se están investigando medicamentos que modifiquen la generación o el depósito de -amiloide tóxico y otros anti-proteína Tau.