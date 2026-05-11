La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Has tenido un giro drástico en tu situación económica por causas que no dependen de ti, así que, por ahora, te conviene contener al máximo los gastos y evitar los caprichos. Más adelante podrás retomar lo que te apetezca. Hoy, Leo brillará en el amor: carisma alto y encuentros cálidos favorecen avances si evitas el orgullo. Atrévete a expresar tus sentimientos con sencillez. Compatibilidad destacada con Sagitario. Leo, en el trabajo la suerte será prudente; tras el giro económico ajeno a ti, mantén austeridad y evita caprichos: más adelante llegarán mejores oportunidades. Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente, durmiendo bien, hidratándose, manejando el estrés y acudiendo a revisiones médicas periódicas. Revisa tu presupuesto hoy. Usa lo que ya tienes. Evita compras no esenciales. En la agenda cotidiana, la lectura diaria del horóscopo se perfila como una guía ágil para anticipar tendencias y orientar decisiones, una referencia que gana espacio entre quienes buscan entender mejor lo que viene.