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Mantener el orden puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar y la productividad diaria. Desde organizar la casa hasta clasificar archivos o documentos importantes, la organización contribuye a la claridad mental y emocional.

Ordenar los billetes de mayor a menor no solo es un hábito de orden, sino que la psicología explica que muestra rasgos de la personalidad que van más allá.

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Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor

La psicología explica que ordenar por denominación suele ser un hábito de las personas que buscan control y estructura que ayudan a algunas personas a sentirse más tranquilas frente a la incertidumbre.

Además, suele ser práctico para poder visualizar cuánto dinero se tiene y pagar con más rapidez, lo que evita errores al recibir el cambio.

Las ciencias sociales explican que no solo se basa en el orden, sino que quienes los hacen con frecuencia suelen tener mayor autocontrol financiero.

Clasificar el dinero obliga a prestar atención, establecer prioridades y tomar consciencia de cuánto dinero se tiene disponible. Esto refuerza as funciones ejecutivas del cerebro, responsables de la planificación, la organización y el control de los impulsos.

Si bien este hábito por sí solo no garantiza una mejor salud financiera, los especialistas consideran que puede convertirse en una estrategia útil para fomentar la disciplina, la planificación y una relación más consciente con el dinero.

Cuándo puede convertirse en un problema

Cuando la necesidad de tener todo perfectamente alineado se convierte en una obligación constante, puede revelar un aspecto psicológico más profundo. De acuerdo con especialistas, el impulso por mantener el orden de manera excesiva o repetir acciones sin control puede estar asociado al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

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Según la Asociación TOC Madrid, estas conductas suelen volverse rituales que se realizan sin una justificación lógica, pero que generan sensación de control momentáneo.

De esta manera, la necesidad de que los objetos estén perfectamente alineados o clasificados podría ser una simple preferencia, aunque también un indicio de TOC si:

  • Se repite con frecuencia y sin poder detenerse.
  • Provoca ansiedad o malestar si no se realiza.
  • Afecta las actividades cotidianas o las relaciones sociales.
  • Funciona como una forma de aliviar pensamientos o emociones negativas.