Pocas figuras de la literatura universal han logrado mantener una vigencia tan incómoda, brillante y magnética como Oscar Wilde.

Pocas figuras de la literatura universal han logrado mantener una vigencia tan incómoda, brillante y magnética como Oscar Wilde. A más de 120 años de su fallecimiento, el autor irlandés no solo sobrevive en las bibliotecas, sino que sus agudas reflexiones sobre el matrimonio, la sociedad y el deseo continúan marcando el pulso de los debates digitales y volviéndose virales en las plataformas actuales.

En los últimos días, una de sus máximas más controversiales volvió al centro de la escena, generando una fuerte oleada de interacciones: "Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame".

La sentencia, rescatada de las páginas de su célebre e imperecedera novela El retrato de Dorian Gray, esconde detrás de su aparente cinismo una profunda radiografía sobre la psicología humana y los riesgos del compromiso afectivo.

El peligro de la vulnerabilidad: ¿por qué el amor boicotea la felicidad?

Lejos de ser algo humorístico o un comentario misógino de la época victoriana, la teoría de Wilde plantea una paradoja que los analistas y psicólogos modernos continúan estudiando: el amor verdadero no simplifica las relaciones, sino que las vuelve intrínsecamente vulnerables.

Para el escritor, la ausencia de un vínculo emocional profundo actúa como un escudo protector. Sin amor, la convivencia y la rutina se transforman en tareas sencillas, desprovistas de peligro; no hay nada que perder.

Sin embargo, cuando el afecto real entra en juego, el escenario cambia por completo. Según la óptica de Wilde, es en ese preciso instante donde emergen los grandes dinamitadores de la estabilidad: los celos, las expectativas desmedidas, la dependencia, el miedo al abandono y, en última instancia, la decepción. La felicidad, entendida como una llanura de tranquilidad, se vuelve imposible cuando se está expuesto al abismo emocional del otro.

Para Oscar Wilde, la ausencia de un vínculo emocional profundo actúa como un escudo protector. Foto: Magnific.

El retrato de un genio marcado por el éxito y el escándalo

Nacido en Dublín en 1854, Wilde se consolidó como una de las mentes más brillantes y punzantes de la Inglaterra de finales del siglo XIX. Tras formarse en prestigiosas instituciones como el Trinity College y la Universidad de Oxford, se instaló en Londres, donde desplegó un ingenio que lo convirtió rápidamente en un ícono cultural indiscutido.

Su pluma dio vida a obras maestras del teatro y la narrativa, tales como La importancia de llamarse Ernesto y la ya mencionada El retrato de Dorian Gray. Su especialidad consistía en un mecanismo literario perfecto: lanzar afirmaciones que simulaban ser frívolas o superficiales, pero que forzaban al lector a enfrentarse a verdades sumamente complejas.

Pese a tocar el cielo con las manos en el plano intelectual, su vida privada lo colocó en el ojo de la tormenta. Su romance con el joven aristócrata Lord Alfred Douglas desató un escándalo judicial que destruyó por completo su carrera. En 1895, bajo los estrictos y moralistas códigos victorianos, fue condenado a dos años de prisión y trabajos forzados por “indecencia grave” debido a su homosexualidad. Tras cumplir la pena, marginado y quebrado económicamente, se exilió en Francia, donde murió en la pobreza en noviembre de 1900.

Del siglo XIX a las redes sociales: las frases de Wilde que siguen siendo tendencia

El verdadero poder de permanencia de Oscar Wilde radica en su sistemática negativa a ofrecer respuestas políticamente correctas o soluciones edulcoradas. Sus aforismos operan como espejos incómodos que interpelan las estructuras afectivas de la sociedad moderna de la misma manera en que lo hacían en los salones londinenses de 1890.

Además de su viralizada teoría sobre la felicidad en la pareja, existen otras sentencias del autor que continúan reactivando el debate sobre los contratos amorosos en pleno siglo XXI:

“Uno debería estar siempre enamorado; por eso jamás deberían casarse” . Una crítica directa a cómo la institucionalización del afecto suele erosionar la pasión inicial.

“Cualquiera puede compadecer los sufrimientos de un amigo, pero se requiere un alma muy hermosa para regocijarse con el éxito de un amigo”.

En tiempos de algoritmos e inmediatez, el pensamiento de Wilde demuestra que, cuando se trata de entender las contradicciones del corazón humano, la literatura clásica todavía lleva la delantera.