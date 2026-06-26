La Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) es una de las regiones más singulares del campo magnético terrestre y una de las más estudiadas a nivel global.

En esta amplia zona que abarca parte de Sudamérica y el océano Atlántico Sur, el escudo natural que protege el planeta de la radiación cósmica y del viento solar presenta una disminución notable de su intensidad, lo que permite una mayor penetración de partículas energéticas en las capas altas de la atmósfera.

Este fenómeno, monitoreado de forma constante por la NASA desde hace más de cinco décadas, no es estático: los datos satelitales indican que la anomalía mostró variaciones en su extensión e intensidad con el paso del tiempo . Por esta razón, constituye un objeto de estudio clave para la seguridad de satélites, misiones espaciales y sistemas tecnológicos que atraviesan la región.

La NASA y organismos internacionales monitorean desde hace más de 50 años la evolución de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur, que continúa desplazándose y modificando su intensidad. Shutterstock

La NASA monitorea desde hace medio siglo la anomalía magnética que cubre Argentina y buena parte del Atlántico Sur

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) comenzó a estudiar este fenómeno cuando todavía no existían los instrumentos de medición que hoy permiten rastrearlo con precisión milimétrica. Cincuenta años después, el seguimiento es constante y los datos que arroja son cada vez más preocupantes.

En conjunto con la National Centres for Environmental Information y el British Geological Survey del Reino Unido, los científicos elaboraron un informe detallado sobre el estado actual de la anomalía.

Las conclusiones son claras: en 2023, la intensidad del campo magnético en la zona afectada por la AMAS volvió a disminuir. Además, el fenómeno se desplazó aproximadamente 20 kilómetros hacia el oeste, un movimiento que lo acerca todavía más a Argentina.

Lejos de tratarse de una variación menor, este desplazamiento forma parte de un patrón sostenido que los especialistas llevan décadas documentando. La anomalía se mueve, se expande y se intensifica de manera gradual pero constante.

Qué daños concretos provoca la Anomalía Magnética del Atlántico Sur en los satélites, las comunicaciones y la tecnología

El campo magnético terrestre no es un concepto abstracto: es la capa que impide que la radiación del espacio llegue a la superficie del planeta con toda su fuerza. Cuando esa capa se debilita, las consecuencias son tangibles y afectan sistemas que millones de personas usan sin saberlo.

Uno de los efectos más documentados de la AMAS es el daño que provoca en los satélites que atraviesan esa región del espacio.

Al quedar expuestos a niveles de radiación considerablemente más altos que en otras zonas orbitales, los equipos sufren fallas electrónicas, degradación acelerada de componentes y, en algunos casos, pérdida de funcionalidad. Varias agencias espaciales ya contemplan esta anomalía al diseñar las trayectorias de sus misiones.

A nivel más cotidiano, la anomalía también interfiere en la propagación de las ondas de radio, lo que afecta la calidad y la estabilidad de las comunicaciones en la región.

En un contexto donde la conectividad satelital es cada vez más central para la economía, la logística y los servicios públicos, esta vulnerabilidad representa un riesgo creciente para Argentina y los países vecinos.

Aunque no representa un riesgo directo para la salud humana, la AMAS aumenta la exposición de satélites a la radiación cósmica y puede provocar fallas en sistemas de comunicación y navegación. Fuente: Generador de imágenes Microsoft Bing

Por qué los científicos advierten que el crecimiento de esta anomalía magnética puede tener consecuencias cada vez más graves para Argentina en los próximos años

Lo que más inquieta a la comunidad científica no es la existencia de la AMAS en sí, sino la dirección en la que evoluciona. Todos los indicadores apuntan a que el fenómeno seguirá expandiéndose, y eso plantea interrogantes que van mucho más allá de los satélites y las frecuencias de radio.

Un campo magnético debilitado expone a la superficie terrestre a mayor radiación cósmica. Si bien los niveles actuales en la zona no representan un peligro inmediato para la salud humana, los científicos monitorean de cerca cualquier variación que pudiera cambiar ese escenario.

También se estudia el impacto sobre la orientación de animales migratorios y sobre los sistemas eléctricos de larga distancia, que pueden verse alterados por cambios en el entorno electromagnético.

Por ahora, el mensaje oficial es de vigilancia, no de alarma. Pero la frecuencia con la que organismos como la NASA actualizan sus mediciones y publican nuevos informes sobre la AMAS dice mucho sobre la seriedad con la que el mundo científico toma este fenómeno.