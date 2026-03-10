En el contexto geopolítico de América Latina, Brasil se establece como la principal potencia militar y el país más influyente de la región. Su ejército no solo es el más extenso en términos de efectivos, sino que también se destaca por su financiación, con un presupuesto que excede al de los países vecinos. Asimismo, ha conseguido progresos en tecnología de defensa que le permiten posicionarse en el ámbito de las potencias mundiales. Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región. Este nivel de inversión asegura la funcionalidad de una fuerza terrestre contemporánea con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en crecimiento y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial difícil de igualar en América Latina. Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y reduce la dependencia de importaciones. Esta apuesta por la autosuficiencia refuerza su posición como potencia militar en ascenso. El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este reconocimiento no se debe únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia adquirida en operaciones internacionales. Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa. Con estas credenciales, Brasil no solo se mantiene como la potencia militar indiscutida de América Latina, sino que también se convierte en un actor que desafía a las grandes potencias mundiales en el terreno de la defensa y la seguridad. El país combina tres factores que lo distinguen en América Latina: tamaño de su ejército, inversión sostenida y desarrollo tecnológico propio. Esta tríada le permite proyectar poder más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación.