Argentina y Brasil protagonizaron uno de los proyectos de cooperación militar más ambiciosos de América del Sur: el desarrollo de un vehículo táctico que pudiera ser utilizado por ambos ejércitos. Aunque la iniciativa no llegó a fabricarse en serie, el plan marcó un antecedente importante de integración tecnológica y defensa regional. La propuesta buscaba diseñar un transporte militar liviano capaz de operar en distintos escenarios y con múltiples funciones, desde misiones de reconocimiento hasta evacuación médica. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó como un símbolo de la colaboración entre dos potencias regionales y de la posibilidad de construir tecnología militar de forma conjunta. La iniciativa se materializó en el Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable (VLEGA) Gaucho, un prototipo desarrollado por ingenieros del Ejército Argentino y del Ejército de Brasil a partir de acuerdos de cooperación tecnológica entre ambos países. El proyecto comenzó a tomar forma a comienzos de los años 2000 y fue presentado oficialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner en Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El objetivo era crear un vehículo militar 4x4 moderno que pudiera ser utilizado por las fuerzas armadas de la región y que incorporara autopartes producidas en ambos países. La idea era reducir costos de producción, potenciar la industria militar regional y desarrollar un equipamiento adaptable a distintos tipos de misiones. El llamado “Gaucho”, que muchos compararon con el Hummer por su diseño robusto, fue concebido como un vehículo táctico liviano pensado para operaciones rápidas. Entre sus principales características se destacaban: Además, el diseño combinaba ingeniería de ambos países. Argentina participó principalmente en la estructura y el chasis, mientras que Brasil aportó componentes del sistema motriz y otras tecnologías.