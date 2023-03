La lapidaria respuesta de Fernando Burlando sobre la denuncia a Jey Mammon

El abogado Fernando Burlando rompió el silencio sobre la denuncia por un presunto caso de abuso sexual por el cual se acusó a Jey Mammon, a quien defendió en 2020 cuando la Justicia prescribió la causa. "No hay pruebas", aseguró el asesor letrado y sostuvo que siempre "hubo consentimiento" entre Lucas Benvenuto y el acusado.



Tras el descargo que realizó el presentador de TV en sus redes sociales, su representante jurídico salió a aclarar cuál es su relación contractual en diferentes medios de comunicación. Allí, negó que haya existido una violación de parte del conductor, y asumió la posibilidad de solicitar un juicio por la verdad.

"Si Lucas se equivocó en el tema de la edad, por qué tengo que creer en el resto de sus palabras. Si hablás con los testigos de esa noche, la verdad va a fluir", sostuvo Burlando, durante una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Allí, argumentó que "no se puede formar una opinión porque no hay pruebas, lo único que hay es una denuncia". Esto se debe a que la Justicia no realizó una investigación, porque ya habían transcurrido 10 años del hecho denunciado. Lo que no implica que no haya existido.

La fuerte reacción de Fernando Burlando sobre la denuncia contra Jey Mammon





El abogado, quien describió a Lucas Benvenuto como "una criatura con problemas", también fue entrevistado por el programa Socios del Espectáculo, donde tuvo fuertes cruces con los periodistas que abordaron el caso.



Justamente, cuando Flor de la V le consulta por qué en 2020 quedaron "conformes" sin el Juicio por la Verdad y ahora no, Burlando no escondió su enojo y arremetió: "No me metas a mí. No es una cuestión de conformidad mía porque yo soy un abogado. Yo hago mi trabajo, vos me decís ‘solucióname esto' y yo voy y lo soluciono".

En este sentido, agregó: "Ese año, toda esta situación que se transformó en una hoguera mediática no se había dado. La causa se terminó, se terminó el tema. Jey tal vez tiene la necesidad ahora que está en el medio de este escándalo. En 2020, la Justicia resolvió. La Justicia no es responsable ni culpable".