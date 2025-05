Un grupo de científicos de la Universidad de Milán y de la Universidad de Columbia descubrió la razón detrás de la emigración de los homínidos fuera de África hace 1 millón de años.

La investigación científica fue publicada en "Proceedings of the National Academy of Sciences". Este estudio permitió establecer la fecha de inicio de la primera Edad de Hielo del Pleistoceno y halló evidencia de la migración que ocurrió en ese periodo.

En el estudio, los científicos Giovanni Muttonia, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Milán y Denis V. Kent, investigador del Observatorio Terrestre Lamont-Dorherty de la Universidad de Columbia, se enfocaron en determinar el momento y la causa de esta migración masiva.

Para ello, se basaron en investigaciones previas que mostraban la gran migración de homínidos hace 1 millón de años y la reducción de la población a un 2,8% (cuello de botella) justo cuando comenzó la oleada migratoria.

Primero, analizaron los cambios en los isótopos de oxígeno en las capas sedimentarias. En ese análisis, identificaron la fecha exacta del primer Pleistoceno hace más de 900.000 años. Otros estudios indicaron que el cuello de botella poblacional ocurrió hace 200.000 años.

Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta de que estas suposiciones podrían ser incorrectas y que, en realidad, la población era mucho mayor. Además, señalaron que la población de humanos en Eurasia se había dado hace apenas 90.000 años.

La investigación científica que explica la razón por la que los primeros humanos salieron de África.

¿Cuáles fueron las razones de la emigración de los primeros homínidos de África a Eurasia?

Según el estudio, la migración de humanos fuera de África se habría impulsado por una era glaciar que causó un descenso en la temperatura del mar y un aumento de la aridez en la tierra del Sahara.

Esta situación extrema para la vida provocó que, mediante la formación de puentes de tierra entre el mar Negro y el mar Mediterráneo, se produjera una migración fuera del continente africano.

"Proponemos que la aridez que generó la expansión de la sabana y las zonas áridas en gran parte de África continental forzó al género Homo a adaptarse en África o migrar para evitar la extinción", explicó el equipo de investigadores.

Muttoni afirmó que, al parecer, los homínidos se extendieron rápidamente hacia el norte de África (donde se detectó el cuello de botella genético en las poblaciones modernas de África central) y por toda Eurasia hacia el este, llegando hasta Java (Sangiran) y al sur y norte de China.

"Al mismo tiempo, los homínidos se expandieron hacia el oeste de Europa cruzando la extensión entre los ríos Danubio y Po, alcanzando tan al oeste como la península ibérica y tan al norte como las Islas británicas", concluyó en el estudio.