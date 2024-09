La insólita recomendación del Gobierno ruso para aumentar el número de nacimientos: "Procreen en los..."

El ministro de Salud de Rusia, el doctor Yevgeny Shestopalov, expresó durante una aparición televisiva una impactante recomendación para abordar la decreciente tasa de natalidad en el país.

En julio, el vocero presidencial ruso, Dmitry Peskov, había declarado que según números oficiales los nacimientos por mujer habían alcanzado el 1.5, destacándolo como una cifra preocupante para "el futuro de la nación".

Nuevas declaraciones del gobierno ruso sobre la preocupante tasa de natalidad.

La recomendación del gobierno ruso para aumentar el número de nacimientos

" Procreen en los descansos, porque la vida pasa muy rápido ", contestó Shestopalov a la pregunta de un periodista sobre en qué momento podrían tener relaciones sexuales los trabajadores con jornadas laborales de 12 a 14 horas.

El mandatario ruso agregó que " estar muy ocupado en el trabajo no es una razón válida, sino una excusa patética " y que por lo tanto no habría motivo para que la población no procree durante sus días hábiles.

La intensión detrás del comentario coincide con previas declaraciones del presidente Vladimir Putin sobre la meta de incrementar el número de nacimientos y provocar un nuevo baby boom: " La preservación del pueblo ruso es nuestra máxima prioridad nacional ".

Cómo varían los índices de natalidad en el mundo y en qué puesto se ubica Rusia.

La tasa de natalidad: Rusia vs. el mundo

A pesar de tener un número de 1.5 hijos por mujer en promedio, lo cual representa menos del 2.1 necesario para mantener el volumen de población , la tasa de Rusia con unos 144 millones de habitantes es similar a la de otros países de Europa y Japón.

Según el Banco Mundial, Rusia ocupa el puesto 169 en el ranking mundial de natalidad. Está ubicado justo por debajo de Uruguay y por sobre Bielorrusia.