La infusión nocturna que acelera la recuperación de la tos y resfrío y mejora la digestión: la receta de las abuelas

El otoño trae cambios bruscos de temperatura y mayor circulación de virus respiratorios. Esto provoca molestias como congestión nasal, estornudos y tos. Los médicos recomiendan medidas básicas como lavarse las manos y ventilar los ambientes, pero muchas personas buscan opciones naturales para sentirse mejor.

Eucalipto: un aliado para respirar mejor

Entre los remedios más populares está la infusión de eucalipto, conocida por su efecto descongestionante y por favorecer el descanso nocturno.

Este árbol, originario de Australia, contiene eucaliptol, un compuesto que actúa como broncodilatador suave y ayuda a despejar las vías respiratorias.

Por eso se usa en caramelos, enjuagues y bebidas que alivian la tos, la mucosidad y la irritación de garganta. Además, su aroma fresco facilita una respiración más fluida durante la noche.

Cómo preparar la infusión de eucalipto

Hacer esta bebida es fácil y rápido:

2 o 3 hojas de eucalipto . Lava

Hierve una taza de agua y añade las hojas.

Tapa el recipiente y deja reposar unos minutos.

Cuela y toma la infusión templada.

La recomendación es no superar una o dos tazas al día. Un consumo excesivo puede causar irritación, sobre todo en niños o personas con asma.

Beneficios y precauciones

El eucalipto no solo ayuda a aliviar la congestión. Sus hojas tienen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y digestivas, lo que lo convierte en un recurso versátil durante los meses fríos.Sin embargo, si los síntomas persisten o empeoran, lo correcto es consultar a un médico. Esta infusión es un complemento, no un sustituto del tratamiento profesional.

Por qué elegirlo en otoño

