Los fanáticos de aromatizar los ambientes cuentan con miles de opciones industriales disponibles en tiendas que pueden considerar, pues existe una para cada situación y rincón del hogar.

Sin embargo, cada vez son más quienes prefieren crear sus fragancias de manera casera y, en esa tendencia, existen dos aliados naturales ideales para este fin y cuya combinación permite realizar un gran aromatizador en pocos pasos: hojas de eucalipto y canela.

Hervir hojas de eucalipto y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este aromatizador casero es ideal para cualquier momento del día, pero resulta especialmente útil después de haber cocinado alimentos con aroma invasivo o para eliminar malos olores de un ambiente.

Tanto el eucalipto como la canela se caracterizan por sus propiedades aromáticas, por lo que combinados se posicionan como una dupla poderosa y versátil.

El eucalipto es ideal para aromatizar cualquier ambiente. Fuente: archivo. Ivan Bajic

Cómo realizar esta mezcla con hojas de eucalipto y canela

La preparación de este aromatizante es sumamente sencilla. Tan sólo se requiere

1 litro de agua

Hojas de eucalipto a gusto

2 ramas de canela

Paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin colocar la tapa. Se aconseja hacerlo con todos los espacios abiertos para que el vapor aromatizado llegue a todo el hogar. Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial de estos aromas para potenciarlo.

Este líquido puede rociarse sobre cortinas, alfombras o sillones para obtener un resultado más duradero.