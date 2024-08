La Iglesia católica les recordó a todos los fieles cómo llegar al cielo: "Es lo más importante de la vida..."

Un alto referente de la Iglesia católica señaló cuál es el camino para llegar al cielo e reveló la principal herramienta que Dios nos pide para vincularnos con los demás. El representante del Vaticano remarcó que se trata de " las cosas más grandes de la vida ".

En diálogo con distintos medios de la Santa Sede, el líder religioso explicó la importancia de distintos valores cristianos y contó que se preparan para dos solemnidades importantes de agosto: la fiesta de San Esteban y la de la Asunción de la Virgen.

¿Cuál es el camino para llegar al cielo según la Iglesia católica?

El arzobispo de Esztergom-Budapest Peter Erdo remarcó que " la fe es lo más importante de la vida ". El religioso explicó que para llegar al cielo hay que "servir a la fe de los demás, transmitir la fe, enseñar la fe y sobre todo administrarla en la liturgia".

" Son las cosas más grandes de la vida ", concluyó el líder religioso y cardenal al hablar de la vocación de los católicos. Además, explicó que su devoción tuvo origen durante el comunismo.

"Más de la mitad de Hungría es cristiana y tras el régimen comunista, la fe ofrece una semilla de esperanza en una Europa que tiende cada vez más a perder sus raíces", cerró.

El arzobispo de Budapest contó el camino para llegar al cielo.

¿Cuáles son las celebraciones que llamó a festejar la Iglesia católica?

En primer lugar, el enviado del Vaticano en la capital europea contó sobre una fiesta local: "San Esteban fue el primer rey cristiano del país. Durante su mandato, hace 1000 años, Hungría se cristianizó con métodos no duros, sino de convicción y organización".

El religioso destacó este evento como "una fiesta popular" luego de enumerar que habría una misa, un acto militar, una procesión y fuegos artificiales.

Las diferencias entre bañarse a la mañana y bañarse a la noche: cuáles son los beneficios de cada una

Las 2 ciudades latinoamericanas que superaron a París y Barcelona en el ranking de los lugares más hermosos del mundo

Nuevamente consultado por los valores importantes, el cardenal húngaro reivindicó la importancia de su credo: " La fe es lo más esencial de la vida . Las cosas más importantes que uno puede hacer y las más útiles, también para la salvación de los demás. Esta es la principal motivación".

Evangelio del lunes 19 de agosto

Mt 19, 16-22

"En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: 'Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?"'Le respondió Jesús: '¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos'. El replicó: '¿Cuáles?'

Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.

Le dijo entonces el joven: 'Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta?' Jesús le dijo: 'Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme'. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico".