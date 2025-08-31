La FIA reafirmó su compromiso con el automovilismo argentino a través del ACA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) reafirmó su compromiso con el automovilismo argentino a través del Automóvil Club Argentino (ACA), que fue premiado por su innovación en el Congreso Americano de la FIA, realizado en Asunción del Paraguay entre el 25 y el 28 de agosto. El evento reunió a 33 delegaciones de clubes de las Américas y contó con la presencia del presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, y del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

César Carman, presidente del ACA -la única entidad avalada por la FIA y el Gobierno nacional para organizar y fiscalizar las competencias automovilísticas en Argentina, y nexo oficial con la Federación-, recibió la distinción en Asunción y fue felicitado por el propio Ben Sulayem ante "el compromiso del ACA con el automovilismo argentino y regional". Además, el dirigente destacó el "total apoyo de la FIA para seguir fortaleciendo este camino".

Carman, quien lideró la delegación del ACA junto a miembros de la Comisión Directiva y parte del equipo gerencial, celebró además el formar parte de un evento que es "una referencia ineludible del calendario internacional del automovilismo y la movilidad", junto a organizaciones que "buscan alcanzar los máximos estándares de calidad, el desarrollo de la región y el compromiso con el futuro".

En este sentido, aseguró que este tipo de encuentros "son fundamentales" para seguir profundizando "los lazos que permiten potenciar el ecosistema del deporte motor, impulsar los avances en movilidad y tecnología automotriz, y mejorar la calidad de la educación y la seguridad vial". "Aquí se unen la dedicación, la pasión y la responsabilidad", dijo Carman.

Ben Sulayem, por su parte, declaró al dirigirse a los participantes del evento, organizado de forma local por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), que "estamos mejorando e innovando en todos nuestros sectores y reuniendo a una comunidad apasionada para compartir conocimientos e ideas, dentro de una federación conectada a nivel mundial, líder en el mundo del automovilismo y la movilidad".

Además, aseguró que "aquí en Paraguay y en todo el continente americano, la movilidad y los deportes de motor están evolucionando a un ritmo veloz" y celebró el "hito histórico para los deportes de motor en América del Sur, ya que el Rally del Paraguay se incorpora al calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA por primera vez".

A su vez, en declaraciones a Cadena 3, Ben Sulayem apoyó que el WRC y las categorías FIA de automovilismo vuelvan a la Argentina, al asegurar que "es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde sos bienvenido". Más aún: agregó que la comitiva del ACA demostró que "Argentina se merece el evento", destacando que "son más dinámicos", "quieren marcar la diferencia" y "son serios sobre el deporte". "Tenemos que apoyarlos", concluyó.

En el marco del encuentro, el Congreso de la FIA premió a proyectos destacados de la red de clubes como parte de su "Desafío de Innovación" (FIA Innovation Challenge 2025) para la región americana. El ACA fue uno de los galardonados, a través de su proyecto "Somos equipo - La fuerza de la unidad en acción", que promueve el trabajo colaborativo como motor de innovación institucional.

"Este es para nosotros también un eje central", explicó Carman. Y agregó: "El ACA se encuentra en un período de crecimiento institucional diseñado para el siglo XXI, donde nos estamos enfocando en nuevos procesos de innovación, el desarrollo de alianzas estratégicas y la renovación de las metodologías de trabajo y atención. Este reconocimiento de la FIA lo que nos dice es que vamos en la dirección correcta".

En paralelo, Argentina presentó oficialmente los FIA Esports Sudamérica 2025, que tendrán su primera fecha en el país el 14 de noviembre en la sede central del ACA de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de más de 15 países y sus representantes gamers. Este doble hito reafirma el liderazgo regional del ACA, tanto por su innovación institucional, como por la promoción del automovilismo digital en la región.