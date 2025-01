Revelaron el mayor secreto de Elon Musk para alcanzar el éxito: una palabra y dos letras

Elon Musk volvió a ocupar el primer puesto en el ranking mundial de las personas más ricas del mundo. El magnate se ha convertido en uno de los mayores íconos de éxito y productividad.

Para entender cómo logró llegar a la cima, su exmujer, Justine, reveló el mayor secreto de Musk para alcanzar el éxito y llegar a convertirse en uno de los hombres más destacados de la historia: una palabra y dos letras.

¿Cuál es el mayor secreto de Elon Musk para alcanzar el éxito?

La palabra que llevó a Elon Musk al lugar donde se encuentra hoy es "no". Aunque a veces cueste, saber decir que no es la clave para progresar. Según su exmujer, el magnate es capaz de controlar esta capacidad esencial para su carrera.

"Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Entendí que detrás de cada 'no' hay un 'sí' más profundo hacia lo que realmente deseás" , explicó Justine en una charla TEDx.

Además, la escritora estadounidense afirmó que decir que "no" se trata también de manifestar intención y precisión. De esta forma, y en conjunto con otros aspectos, Elon Musk logró convertirse en la persona más rica del mundo.

¿Cuáles son los beneficios de decir "no"?

Muchas personas confunden decir "no" con ser egoísta, sin embargo, esto puede traer consecuencias negativas en la salud. Los beneficios de decir esta palabra son: