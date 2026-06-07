La dieta del huevo cocido para perder 5 kilos en una semana

Cuidá tu corazón: los 5 frutos secos que tenés que sumar a la dieta para estar sano

La dieta del huevo duro es uno de los planes alimentarios más reconocidos debido a su alto contenido en proteínas y bajo en carbohidratos . Por esta razón, quienes deseen una dieta adecuada para la reducción de peso pueden encontrar en este alimento una opción confiable.

Muchas personas se proponen realizar ejercicio para disminuir el exceso de alimentos consumidos . Sin embargo, es esencial destacar que sin una dieta saludable no se logrará una reducción de peso ni alcanzar los objetivos deseados.

¿En qué consiste la dieta del huevo duro?

La dieta del huevo duro se enmarca dentro de las diversas modalidades de los planes alimentarios keto, caracterizándose por su ingesta baja en calorías y rica en proteínas y fibras.

Para implementar dicho plan, se debe incorporar huevos cocidos en el desayuno, el almuerzo y la cena. Asimismo, es crucial añadir alimentos escasos en carbohidratos y buenas fuentes de proteína.

Dieta del huevo duro

Los expertos sugieren consumir al menos cuatro unidades diariamente y eliminar todo tipo de carbohidratos. La creadora del mencionado plan, Arielle Chandler, sostiene que es posible perder hasta 10 kilos en dos semanas si se sigue rigurosamente.

Chandler recomienda en el desayuno consumir dos huevos y una fruta. En el almuerzo y la cena, se sugiere una combinación similar, incorporando proteínas sin grasas y verduras de pocas calorías.

Dieta del huevo duro: beneficios inmediatos y peligros a largo plazo

Los expertos sostienen que la dieta del huevo duro permite la pérdida de varios kilos debido a su ingesta muy baja de carbohidratos . No obstante, advierten que su práctica a largo plazo puede resultar peligrosa.

La dieta presume que todos los individuos poseen un metabolismo homogéneo. Se aconseja consultar a un experto antes de implementar cualquier plan alimentario.