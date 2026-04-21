Lavarse los dientes es una hábito vital para mantener la salud bucal. La higiene dental debe hacerse de con una frecuencia, manera y con tiempo específico para que sea efectivo y logre barrer toda la placa bacteriana. La acumulación de residuos y de sarro puede provocar problemas dentales como mal aliento, sensibilidad y retracción de encías y pérdidas de piezas dentales, en el peor de los casos. Según la Asociación Dental Americana sugiere colocar el cepillo de dientes contra la línea de las encías en un ángulo de 45 grados para eliminar la placa de la parte superior e inferior del margen gingival, y moverlo suavemente hacia adelante y hacia atrás con movimientos cortos. Más allá de la técnica utilizada, el cepillado debe abarcar todas las superficies: internas, externas y de masticación, indica ASA. También desde la Asociación recomiendan utilizar un cepillo de dientes de cerdas suaves y aplicar una presión ligera al cepillarse, para así evitar lesiones gingivales y retracción de encías. Para limpiar las superficies internas de los dientes frontales, se debe inclinar el cepillo verticalmente y realizar varios movimientos hacia arriba y hacia abajo. En cuento a la frecuencia de lavado, alcanza con cepillarse los dientes al menos 2 veces por día. Por su parte, el tiempo de cepillado debe rondar entre los 2 y los 3 minutos para eliminar toda la placa bacteriana. Sin embargo, es importante que el cepillado sea suave, pero constante y que no supere los 3 minutos, ya que puede ser contraproducente y provocar lastimaduras en las encías. Además del tiempo, es imprescindible usar una pasta dental fluorada. Con estas recomendaciones, se demostró que es posible logras una eliminación de placa clínicamente significativa. La Asociación Dental Americana recomienda cepillarse los dientes dos veces al día durante dos minutos con una pasta dental fluorada. Se ha demostrado que cepillarse durante dos minutos logra una eliminación de placa clínicamente significativa. En sus comunicados, aclaran que el uso de una pasta dental con flúor aumenta los niveles de concentración de flúor en el fluido de la biopelícula y la saliva, lo que “se asocia con una disminución del riesgo de caries y la remineralización de los dientes”. La ADA también dio a conocer varios consejos para el cuidado del cepillo de dientes. Entre las recomendaciones que envía la Asociación, se encuentra: Enjuague bien el cepillo de dientes después de cada uso para eliminar cualquier resto de pasta y suciedad. Guarde los cepillos de dientes en posición vertical después de usarlos y déjelos secar al aire. Guardar un cepillo de dientes húmedo en un recipiente cerrado favorece el crecimiento microbiano más que dejarlo expuesto al aire libre. Los cepillos de dientes deben reemplazarse aproximadamente cada tres o cuatro meses, o con mayor frecuencia si las cerdas se enredan o se desgastan. La eficacia del cepillo disminuye a medida que las cerdas se desgastan. Los cepillos pueden restos de materia fecal y bacterias que se encuentran presentes en la comida y en el ambiente de un baño. Por eso, quienes quieran desinfectar sus cepillos, puede hacerlo con un simple truco. Si bien la ADA indicó que no existen muchos recursos de literatura sobre la desinfección de cepillos de dientes, un estudio indica que sumergir un cepillo de dientes en peróxido de hidrógeno al 3 % o enjuague bucal Listerine reduce considerablemente (es decir, en un 85 %) la carga bacteriana.