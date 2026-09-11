La Armada Argentina abrió una oportunidad que pocos tienen todos los días: subir a la fragata ARA “Libertad” y acompañar su regreso a Buenos Aires después de meses de navegación .

La institución puso en marcha un sorteo abierto al público que entregará 20 lugares dobles para participar del tramo final del viaje. En total, serán 40 personas las que podrán vivir la experiencia a bordo del buque escuela.

Los ganadores podrán embarcar el sábado 19 de septiembre , cuando la fragata complete su actual recorrido y regrese al Apostadero Naval Buenos Aires.

Cómo anotarse al sorteo de la fragata ARA “Libertad”

La inscripción no requiere realizar un trámite presencial: todo el proceso se realiza mediante Instagram a través de la cuenta oficial de la Armada Argentina.

Todo el proceso se realiza mediante Instagram a través de la cuenta oficial de la Armada Argentina. Armada Argentina

Para quedar habilitados, los interesados deben cumplir con las condiciones publicadas por la institución:

Seguir la cuenta oficial @ArmadaArgentinaOf. Dar “me gusta” a la publicación correspondiente al sorteo. Compartir esa publicación en las historias y etiquetar a la Armada. Escribir en los comentarios el nombre de la persona que elegirían como acompañante.

Cada ganador tendrá derecho a concurrir junto con un acompañante, por lo que el premio contempla dos personas por selección.

Cuándo se conocerán los ganadores y cuándo será el viaje

La Armada Argentina tiene previsto anunciar a los 20 ganadores el lunes 14 de septiembre . Los seleccionados podrán participar del embarque programado para cinco días después.

La salida para los invitados será desde el Apostadero Naval Buenos Aires, en el marco del regreso de la fragata a ese mismo punto.

La experiencia estará vinculada al cierre del LIV Viaje de Instrucción, una travesía destinada principalmente a la formación de los guardiamarinas que se encuentran a bordo.

El recorrido que realizó la ARA “Libertad”

La Armada Argentina tiene previsto anunciar a los 20 ganadores el lunes 14 de septiembre. Armada Argentina

La fragata comenzó su viaje el 11 de abril de 2026, cuando partió desde Buenos Aires con más de 250 personas entre integrantes de la Armada, estudiantes e invitados.

Durante los meses de navegación, el buque recorrió distintos puntos de la costa este del continente americano y pasó por nueve puertos extranjeros.

La travesía también forma parte de la preparación profesional de los 45 guardiamarinas que participan de esta edición. Los estudiantes combinan las clases teóricas con tareas prácticas y puestos operativos dentro del buque.

Entre las actividades de formación se encuentran materias relacionadas con la navegación, las comunicaciones y la doctrina naval, mientras que los futuros oficiales también participan de las tareas cotidianas necesarias para mantener operativo el barco.

Ahora, tras completar su recorrido, la ARA “Libertad” se prepara para regresar a Buenos Aires. Y, mediante este sorteo, un grupo de ciudadanos podrá acompañar desde el mar el cierre de su viaje de instrucción.