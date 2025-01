La antigua predicción que asegura que Elon Musk será el gobernador de Marte: qué dice la profecía

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el empresario Elon Musk no ha dejado de provocar noticias, ya que su nombre sonó con más fuerza tras quedar a cargo del recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, un área con funciones similares a la de Desregulación del Estado, que lleva adelante Federico Sturzenegger en Argentina.

De polémicas declaraciones a extrañas predicciones. Todo lo que rodea al fundador de X (ex Twitter) capta la atención del público. Pero sin duda una de las teorías que más impacto está provocando tiene que ver con una llamativa predicción de un autor en 1952.



El ingeniero aeroespacial alemán Wernher von Braun, que construyó cohetes V2 para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y luego impulsó el programa espacial de Estados Unidos, presentó en 1952 su novela de ciencia ficción "El proyecto Marte". El libro fue publicado en inglés al año siguiente.

En ese texto, el autor no solo describe los requisitos técnicos para un vuelo tripulado a Marte, sino que también describe cómo ese planeta es colonizado y gobernado por diez hombres votados por toda la población y liderados por un "Elon". Ese párrafo no tardó en viralizarse y en ser asociado rápidamente con los reales deseos de Musk de lograr viajes a Marte.

Elon Musk gobernará Marte: ¿predicción o coincidencia?

Para los seguidores del empresario Elon Musk, no hay duda de que se trata de una asombrosa predicción sobre lo que va a lograr el líder de Tesla. Con su empresa espacial privada Space X, efectivamente Musk ha conseguido desarrollar tecnologías de cohetes que podrían utilizarse en un primer aterrizaje tripulado en el planeta rojo.

En días recientes, esa publicación volvió a viralizarse en redes y el empresario no se quedó callado. "¿Cómo puede ser esto real?", comentó mientras citaba un posteo con la imagen de la parte del libro, donde se hace mención del personaje "Elon" que gobernará Marte.

La reacción de Elon Musk a la extraña predicción sobre que gobernará Marte

Luego de compartir en su cuenta oficial en X la publicación de ese libro y resaltar la palabra Elon, sus seguidores no tardaron en contestar y hacerle varias preguntas.

Uno de los usuarios le dijo: "Quizás sos un viajero del tiempo o algo así". Musk, muy divertido, le respondió: "No importa cuántas veces le diga a la gente que soy un extraterrestre viajero en el tiempo de 5000 años, no me creen".

Origen del nombre Elon

El nombre "Elon" aparece por primera vez en el "Libro de los Jueces" del Antiguo Testamento. Proviene del hebreo Alon y significa "roble" o "árbol", pero también "origen" o "poder".

En África, Elon es en realidad un nombre femenino y significa "Dios me ama". Y en Sudáfrica, donde nació Musk, el nombre Elon es mucho más común que en otros países.

La primera decisión polémica de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) informó en X que la fabricación del centavo cuesta más de 3 centavos y le representó a los contribuyentes estadounidenses más de u$s 179 millones en el año fiscal 2023.

El aumento del costo de los metales, incluidos el zinc y el cobre, es parte de la razón por la que cada vez es más caro fabricar la moneda. Es así que el Departamento de Elon Musk tiene un nuevo objetivo para reducir los costos: el centavo estadounidense.