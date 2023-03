Jey Mammon rompió el silencio tras la gravísima denuncia de Lucas Benvenuto: ¿qué dijo?

Jey Mammon rompió el silencio, luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por un presunto caso de abuso sexual. En este marco, el conductor intercambió mensajes con el periodista de espectáculos Ángel de Brito, a quien le dijo que "no tiene nada de que esconderse".



Durante su programa en Los Ángeles de la Mañana (LAM), el periodista leyó la causa completa que implicó al ex presentador de "La Peña de Morfi" con el delito de corrupción de menores y reveló la conversación que mantuvieron el mismo jueves que Jorge Rial confirmó la denuncia.

"Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él, poco me importa su pedido", comenzó De Brito, notoriamente enojado con el escándalo que atraviesa a Mammon.

¿Qué dijo Jey Mammon sobre la denuncia por un presunto abuso sexual?





El conductor de LAM sostuvo que hace años mantiene una relación cercana con el humorista y cuestionó que "nunca jamás habló" de la denuncia. Sin embargo, este jueves, Mammon le aseguró que Benvenuto "miente en la edad" . "Esa fue una de las cosas que me dijo, todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas", explicó.

"La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice", leyó textualmente Ángel de Brito y sostuvo que el acusado le dijo "no hay nada de de qué esconderse, cuando hay nada que esconder" . "Pero se escondió", lanzó.

Además, consideró una "excusa" el hecho de que Jey argumente que no podían usar su teléfono porque "habían filtrado su número". "También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera", explicó.

Fue Georgina Barbarrosa quien lo reemplazó en la conducción de "La Peña de Morfi", junto con Jessica Cirio. Según el periodista, en el casamiento de Lizy Tagliani, la pareja de Martín Insaurralde "estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa".

Filtraron nuevas acusaciones contra Jey Mammon en medio de una denuncia por presunto abuso sexual



Jessica Cirio, contundente sobre Jey Mammon, tras su salida de "La Peña de Morfi": "Lamentable"



"Nunca jamás me habló de un novio de 14 años. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado", expresó el conductor, aunque reveló que desde la filtración, Mammon "estuvo hablando con Fernando Burlando", abogado que firmó por su parte.

En esta línea, De Brito criticó fuertemente que en ningún momento el presentador haya mencionado la denuncia o la presunta extorsión. "Lo que hizo Jey Mammon no sólo es impropio y está fuera de la ley. Me chupa un huevo la prescripción, los hechos son los hechos, y para mí Jey Mammon fue, en todos los sentidos", sentenció.

¿Qué pasó con Jey Mammon?



La detención al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, en medio de una causa por corrupción de menores, abrió una ola de acusaciones hacia diferentes personajes públicos por presuntos casos de pedofilia.



Jey Mammon recibió una denuncia por un presunto caso de abuso sexual.

Uno de los acusados fue Jey Mammon. Según confirmó Jorge Rial, Lucas Benvenuto lo denunció en 2020 por un supuesto caso de abuso sexual, cuando él tenía 14 años y el conductor 32.

No obstante, el periodista informó que la causa (53.975/2020) prescribió el 9 de marzo de 2021, por tratarse de un hecho ocurrido 10 años antes, del momento de la denuncia judicial.

En este marco, el presentador negó las acusaciones en un polémico descargo en sus redes sociales, mientras que Telefe decidió desvincularlo de la conducción de "La Peña de Morfi" "hasta que se aclare la situación".