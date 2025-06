Jesús Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad: "Que los chicos jueguen con amigos en el recreo, no que apuesten"

En una reciente entrevista radial, Jesús Acevedo, presidente de la Lotería de la Ciudad, abordó la preocupante problemática de la ludopatía adolescente y las acciones que su institución está llevando a cabo para combatirla. Además, hizo un llamado a un mayor compromiso por parte de las familias.

Acevedo destacó que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con las regulaciones más exigentes del país en materia de juego online. "Pedimos que sea obligatorio que el DNI se corrobore con el RENAPER", explicó. Asimismo, la Lotería de la Ciudad implementó un doble control de seguridad: "Si te fuiste a comer y tu hijo entró en tu nombre porque te robó el usuario y la contraseña, a vos te avisa el teléfono". Subrayó que son "la primera jurisdicción que está empezando a pedir obligatoriamente control biométrico obligatorio".

El funcionario resaltó la importancia fundamental de la familia en la detección temprana de la ludopatía en jóvenes. "Nosotros como padres también tenemos que hacernos responsables un poco de esta situación que está pasando", afirmó Acevedo, vinculando la ludopatía con el "uso desmedido de la pantalla" en general.

Además, valoró la labor de la Fiscalía Especializada del Juego de Azar y Apuestas, a cargo del Dr. Juan Rosas. "Hace un gran laburo, es importante destacar esto porque se creó una Fiscalía Especializada para estos temas y eso ha dado un gran resultado", comentó. Gracias a este trabajo conjunto, "hemos denunciado a más de 100 influencers que promocionan juego ilegal y bloqueado más de 2.000 sitios de apuestas clandestinas".

También subrayan que las únicas plataformas que están autorizadas y son de uso exclusivo para adultos terminan en .bet.ar, las que no son .bet.ar, es decir, que terminan en .com, .com.ar, no están autorizadas por ningún ente regulador."