Lotería de la Ciudad que está a cargo de Jesús Acevedo realizó una capacitación destinada a más de 300 cadetes del último año del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer el rol preventivo de los futuros efectivos frente a los riesgos asociados con las apuestas en línea y el juego problemático.

El encuentro abordó temas como apuestas clandestinas, detección a través de redes sociales y conflictos derivados del juego online, promoviendo una mirada preventiva y de acompañamiento desde el rol policial.

Además, se brindaron herramientas para identificar, prevenir y responder adecuadamente ante situaciones que involucren conductas inapropiadas relacionadas con el juego, así como para detectar contextos de vulnerabilidad, especialmente en menores de edad.

Con estas acciones, Lotería de la Ciudad continúa trabajando junto a los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad en la prevención de la ludopatía infantil, reafirmando su compromiso con la formación, la concientización y la promoción del juego responsable frente a los riesgos que implican las apuestas en línea.