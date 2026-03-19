Irán utilizó por primera vez un poderoso misíl balístico llamado “Sejil” en la Guerra de Medio Oriente con Estados Unidos e Israel el pasado domingo. El arma impactó en centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, según informaron las fuentes locales. La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció que el pasado domingo utilizó por primera vez el misil balístico de combustible sólido Sejil en el marco de una oleada de ataques contra objetivos militares en Israel. Según el comunicado difundido por la agencia Mehr, fue dirigido contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes. Antes de ese ataque, hubo otra oleada de bombardeos contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Medio Oriente con diez misiles balísticos. El Sejil es un misil balístico desarrollado por Irán y su nombre hace referencia a un capítulo del Corán, en que se habla de “lanzar piedras de Sejil”, en referencia a las piedras enviadas desde el cielo para castigar al Ejército de Abraha el Abisinio. La misma cuenta características que resultan una amenaza temida para Israel: Se trata de un proyectil que puede ser lanzado desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección y destrucción antes del despegue. Su peligrosidad yace en que puede alcanzar a toda la región, incluido Israel. Además, Sejil puede ser maniobrada dentro y fuera de la atmósfera, lo cual dificulta más su intercepción. Por todos estos motivos el misil balístico es una de las armas más temidas por Estados Unidos e Israel. Según medios internacionales, Sejil podría llegar a Tel Aviv en solo 7 minutos y si bien se especuló con su capacidad de llevar ojivas nucleares, lo cierto es que Teherán no llegó a enriquecer uranio como para contar con armamento nuclear.